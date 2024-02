Karol G continúa consagrándose como una de las artistas urbanas más importantes en la actualidad y, a pesar de que en el año 2023 había anunciado que estaría fuera de los escenarios durante un tiempo, un poco después emocionó a todos al dar las fechas de una nueva gira, para así poder entonar junto a todos sus fans sus dos álbumes más recientes: ‘Mañana Sera Bonito’ y el ‘Bichota Season’.

Le puede interesar: ¡Por este motivo Karol G y Natti Natasha no se llevan bien!

Este 2024 la famosa continúa dando de qué hablar tras debutar como actriz en la serie Griselda en donde comparte escenas junto a la actriz Sofía Vergara.

Sin embargo, no todo queda ahí pues la famosa también continúa comprometida con su público y México no ha sido la excepción, ya que los días Karol G responde a fans de México por su forma de conseguir entradas a sus conciertos 8, 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de febrero se prepara para presentarse en diversas ciudades del país azteca.

Algo que mantiene inquietos a sus fans por su último concierto realizado en Medellín, en donde, sin lugar a duda demostró su talento, acompañada de grandes artistas que invitó para dar un show de calidad.

Por tal motivo, en los últimos días se han visto algunos carteles en las calles de México en donde sus seguidores exponen las ganas de ir a su concierto, aunque lo que más ha llamado la atención es lo que están dispuestos a hacer para poder asistir

“Busco Chamba, no tengo experiencia, me da huev* todo, no acabé la prepa, pero quiero un boleto para Karol G”.

“Me rento para darle celos a tu ex el 14 de febrero a cambio de: ‘Mañana será Bonito Tour’. Boleto VIP si me madre*n”.

Son algunos de los mensajes que tienen los carteles.

La Ciudad repleta de carteles y lonas de fans desesperados, por un boleto para los conciertos de Karol G en México. pic.twitter.com/cK3Ys4Ptja — Indie 505 (@Indie5051) February 1, 2024

Como era de esperarse, las imágenes no demoraron en viralizarse en redes sociales a tal punto que la misma Karol G se vio en la obligación de compartir un corto pero significativo mensaje para sus fans.

“¡Yo también estoy desesperada! Ya casi los veoooo Méxicooo”, emocionando así a todos porque ya falta pocos días para que pise tierra mexicana.