¡Al estilo de Belinda y Shakira! Niurka quiere hacer una canción a Juan Osorio

Al parecer las canciones de Shakira, Karol G, Miley Cyrus y Belinda han inspirado a diversas famosas que se encuentran dispuestas a lanzar tiraderas a sus ex parejas, una de estas es Niurka Marcos, quien reveló recientemente que entre sus planes está arremeter en contra de Juan Osorio y su actual pareja Eva Daniela con un tema musical.

Le puede interesar: Estos son algunos de los romances que ha tenido Niurka Marcos

Y es que, la nueva canción de Belinda ha provocado un sinfín de reacciones entre las celebridades como Paquita la del Barrio y ahora, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ también se agrega a esta lista, felicitando en primera instancia al española y revelando que quiere hacer una canción con ese mismo estilo.

¿Qué dijo Niurka sobre una posible canción a Juan Osorio?

Primero que nada, la animadora cubana felicitó a Belinda por su nuevo sencillo y, durante un encuentro con los medios de comunicación, reveló la posible idea de lanzar un sencillo, ya que asegura que está de moda lanzarle ‘tiradera’ a los ex.

Niurka Marcos aplaudió la tendencia y mencionó que esta sirve de empoderamiento femenino y que se encuentra dispuesta a sumarse enviando un contundente mensaje a Eva Daniela y a Juan Osorio.

“Hasta yo lo voy hacer, van a ver, voy hacer una canción echando mier** a Juan (Osorio). Su vieja dijo que yo no existía en sus vidas. Claro que yo existo en sus vidas”, aseguró Marcos.

Asimismo, la Vedette no dudo en hablar sobre el coraje que detiene a la nueva pareja de su ex esposo y afirmó que pese al distanciamiento que ahora mantiene, ella continúa siendo la mujer que él ama, indicando además que la joven tiene celos porque sabe que ella sigue ocupando el corazón de Juan.

“Sí, ella me tiene un celo de la ching*. Ella ya sabe que yo soy la mujer que su hombre ama. Con la pena mamacita no me puedes superar, con todo y que esté jovencita”, indicó en medio de risas.