Peso Pluma recibe críticas tras cambiar su dentadura

El cantante mexicano de corridos tumbados, Peso Pluma, llamó la atención durante su reciente presentación en la alfombra de los Grammys por el nuevo diseño de su sonrisa, pues para nadie es un secreto que al famoso le gusta darse algunos lujos y, en esta oportunidad optó por cambiar un poco su imagen.

Sin embargo, las críticas empezaron a surgir en redes sociales debido a que hace poco al cantante le habían realizado un costoso diseño para dejar sus dientes más brillantes, pero ahora saliéndose un poco de lo común, el cantante decidió mostrar al público sus dientes de oro, lo cual no fue bien recibido por los fans, quienes optaron por criticarlo por sus gustos, mientras que otros sólo se burlaron.

Por qué peso pluma tiene semillas de girasol en los dientes? pic.twitter.com/NEaYcidNrq — Patty Hernandez (@andy_twittea) February 5, 2024

La criticada dentadura de oro de Peso Pluma

Aunque anteriormente su dentadura estaba compuesta por diamantes blancos y rojos, en esta oportunidad Peso Pluma optó por algo un poco más “extravagante”, eligiendo de esta manera un diseño hecho con oro que cubre en su totalidad algunas de sus piezas dentales.

No obstante, esta decisión no fue recibido de la manera que esperaba, ya que los internautas optaron por criticarlo, asegurando que parecía no tener dientes. Sin embargo, Hassan se veía muy contento, sobre todo por el hecho de estar en la alfombra roja y los premios al lado de Nicki Nicol, con quien mantiene una relación amorosa actualmente.

Algunos de estos usuarios decidieron enviarle también a la argentina algunos mensajes en donde sugería ayudarle con la imagen a su novio. De hecho, algunos mexicanos indicaron que el famoso parecía no tener dientes, y, debido al efecto quedaba que no le favorecía para nada, también algunos de sus seguidores lo defendieron a asegurar que se trataba de un estilo más urbano.

“¿Por qué Peso Pluma tiene semillas de girasol en los dientes?”.

“Comió frijoles y no se lavó los dientes”.

“¿Quién le dijo a peso pluma que se le vería bien tener esas madres en los dientes, para ir a put*arlo?

“Chicos, ¿qué tenía Peso Pluma en los dientes, ¡me muero del asco! De por sí los argentinos hablan pestes de los mexicanos y sale el Peso Pluma con los dientes llenos de caca”.