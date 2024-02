Usuaria expone a Danilo Carrera y lo tacha de déspota y desconsiderado

Danilo Carrera está siendo fuertemente criticado por decir que Ricky Martin lo ha invitado a sus conciertos en varias oportunidades, pero él rechazó las ofertas porque “no jugaba en esa liga”.

Aunque algunos consideran que estaba en su derecho en rechazar al astro boricua, una usuaria de TikTok, identificada como Dany Torres Miau (@dannytorresmiau), asegura haber trabajado con ambos y expuso la actitud nefasta del actor ecuatoriano.

De acuerdo a lo que contó la usuaria, Danilo Carrera era alguien sumamente desconsiderado con el tiempo de otros porque llegó a paralizar las grabaciones de un proyecto durante dos horas, ya que necesitaba hacer ejercicio para despejarse pues había peleado con su novia.

La usuaria de TikTok afirma que Ricky Martin tiene más éxito y talento que Danilo Carrera

Danny Torres aceptó que es muy fan de Ricky Martin, por eso se ha tomado tan personal lo que ha dicho Danilo Carrera sobre él y lo califica como homofobia.

@francnbxui9 Danilo Carrera dice que Ricky Martin lo seguía, pero él no juega en esas ligas a qué se refiere. Creo que fue un comentario incongruente. ♬ original sound - espectaculos

Puesto que el actor ecuatoriano no ha mostrado los mensajes que le envió el cantante boricua, no se puede saber si fue enviado por el cantante o su equipo, pero si se supone que el actor lo admiraba, entonces, la sexualidad del boricua no tendría que ser un problema para ir a conocerlo.

También mencionó que ha tenido la oportunidad de trabajar con Danilo Carrera y Ricky Martin, por lo que puede decir con propiedad que el cantante era mil veces mejor que el actor.

No solo considera que Ricky Martin tiene más fama y talento, también cree que era alguien mucho más humilde pues siempre llegaba saludando a todas las personas con las que tenía que trabajar, empezando con el que le abre la puerta hasta quien cierra el foro.

Caso contrario a la experiencia que vivió con Danilo Carrera, con el que espera no volver a trabajar nunca, pues tenía muchas actitudes de divo y recalcó que siempre ha estado involucrado en escándalos hablando mal de otros famosos, mientras que Ricky Martin goza de buena fama.