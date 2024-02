¡Sin miedo al éxito! A Wendy Guevara no le importan los riesgos y se haría una queratopigmentación ¿Qué es?

Wendy Guevara está en un momento maravilloso en su vida: desde que ganó La Casa de Los Famosos México le llueven las ofertas, esta girando con sus shows y recientemente anunció que cumplirá su sueño de ser actriz en la pantalla grande.

Durante “El podcast del Momento”, conducido por la reconocida dragqueen, Turbulence y la mascotidrag, Burrita Burrona, Guevara dijo que estará en la película “de un comediante muy famoso aquí en México, que ha llegado ya hasta Hollywood, que hace sus películas y todo muy chingón”.

Según se comenta en las redes sociales se trata de Eugenio Derbez, director de la taquillera película “No se aceptan devoluciones”.

El color de sus ojos es el tema

Pero hay otro detalle que sorprendió a los fans de la integrante de Las Perdidas y que también se ha hecho tendencia y es que confesó que quiere cambiar el color de sus ojos y para ello está dispuesta a realizarse una operación Láser.

Se trata del procedimiento quirúrgico llamado queratopigmentacion que se ha viralizado en redes sociales y consiste en “la utilización de un láser para crear túnel en el interior de la córnea de modo que pueda ser utilizado como una especie de bolsillo intraestromal en el que introducir el pigmento del color que se quiere dar al iris”, explicó Julián García Feijoo, secretario general de la Sociedad Española de Oftalmología.

“Me los quiero cambiar de color. Fíjense que mandé un mensaje a dónde se cambian de color de los ojos y lo hacen en tres sesiones con láser”, dijo Wendy a sus seguidores en una transmisión en vivo por su canal de Youtube.

“Es un peligro”, le advirtió su médico

Sin embargo, Guevara precisó que habló con su amigo Randall Herrera quien es médico, y le advirtió de los peligros de someterse a la cirugía de cambio de color de ojos.

Pues aseguró que Randall le dijo que aunque le pudieran cambiar el color de sus ojos, cuando esté más grande podría presentar problemas de visión.

“Randall me dijo que no lo haga y me explicó que los ojos son perfectos (…) ‘Ponte que queden bien, pero con el tiempo ya no vas a ver’, me dijo y yo me quedé ¡Awww! La verdad me puse a pensarlo”, dijo Guevara a sus seguidores.

Las consecuencias la hicieron reflexionar

En entrevista al portal Cuídate Plus, el secretario general de la Sociedad Española de Oftalmología habló de las consecuencias negativas que tiene este procedimiento.

Precisó que la córnea, que es la capa más externa del ojo, es en condiciones normales transparente y darle una tinción puede tener consecuencias severas, entre ellas habla sobre la dificultad o el impedimento de la exploración efectiva del ojo cuando sea necesario en caso de un estudio de la mácula o de la retina para detectar una enfermedad grave.

Este experto destaca que, aunque quienes realizan este tipo de procedimiento aseguran que es reversible, “todo lo más será parcialmente reversible, y debemos de tener en cuenta que se está modificando un tejido vivo”.