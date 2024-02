¿Por qué Eugenio Derbez no aceptó compartir proyecto con Alfonso Cuarón?

Siempre es bueno recordar algunos episodios de la vida de los artistas, y el rechazo que le dio Eugenio Derbez a Alfonso Cuarón, nunca pudo pasar por debajo de la mesa. Cuarón, quien es un director de cine que ha podido llegar a Hollywood y ha sido nominado al Óscar, vivió en carne propia como el actor de ‘Radical’, no accedió a participar en un protagónico y según explicó que tenía sus razones.

#Entérate Alfonso Cuarón invitó a Eugenio Derbez a colaborar en una película ¡y le dijo que no! https://t.co/uOzewNiCvL pic.twitter.com/3eFptfGqv7 — El Universal (@El_Universal_Mx) October 13, 2017

¿Qué pasó?

Según las informaciones del momento, todo estaba asociado con un papel estelar que tomó el comediante en Televisa con la telenovela ‘Anabel’.

“Tal vez Alfonso ya no recuerde esto, pero él me ofreció un papel protagónico en uno de sus primeros proyectos, una película independiente, de arte”, reseñó. Añadió además: “Yo estaba luchando para salir adelante como actor y tenía una hija pequeña. El destino me puso al mismo tiempo mi primer contrato con una televisora mexicana”, agregó Eugenio.

No te lo pierdas (¡Eugenio Derbez rechazó a Alfonso Cuarón y ahora se arrepiente!) publicado en Vayainteresante - https://t.co/3n9z7GTntK pic.twitter.com/bvi7nueizA — Vayainteresante (@vayainteresante) March 5, 2019

¿Quién es Alfonso Cuarón?

Alfonso Cuarón Orozco, es un cineasta mexicano que trabaja como director, guionista, productor, editor y fotógrafo. Su trabajo en Gravity y Roma le valió el premio Óscar al mejor director.

Luego de ese triunfo en 2019, salió a la luz la confesión de Derbez en relación al haberle dicho no al gran director. A pesar de todo, el actor elogió el hecho de que cada vez se esté brindando más espacio a personajes que antes no estaban presentes en algunas esferas y puntualizó:

“Como actor y director latino, y también como productor de contenido incluyente, estoy muy feliz de que esta ‘moda’ haya comenzado, pero todos tenemos una lección que aprender de Alfonso acerca de lo que significa estar comprometido con contar historias incluyentes”, dijo. ‘No se aceptan devoluciones’ marcó un antes y un después en la carrera de la estrella de cine.