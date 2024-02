Lisset sin miedo a desmentir: “Hay muchas cosas que nunca fueron verdad ni son verdad”

Lisset se puso al otro lado del teléfono para charlar con Publimetro sobre esos momentos que han marcado su trayectoria artística. La actriz y cantante se encuentra de gira con el musical Mamma Mia!, que tiene en Guadalajara su siguiente parada.

“Llegaré con el corazón lleno, porque es la tierra que me vio nacer; imagínate lo contenta, feliz y emocionada que estoy de entrada”, comentó la artista.

Lisset sigue con la gira de Mamma Mía!, en medio de la polémica con Dulce. (Foto: Cortesía.)

Durante la entrevista, Lisset dejó en claro que hay muchas cosas que se han dicho de ella, incluso controversias, como la que se hizo recientemente cuando en La Saga de Adela Micha, se suscitó una polémica con la cantante Dulce.

“Mira, llevo 44 años en el medio. Tú me dirás si han hablado de mí, ya sea bien o mal. Yo he tenido cosas públicas que sí de pronto no son verdad, de que te metiste en una relación donde había una otra persona... esas cosas, siempre las desmentí. Por ejemplo, cuando yo anduve con Héctor Suárez Gómez, pues él ya estaba separado de su mujer. Yo no tengo necesidad de meterme en una relación o un matrimonio. Esas cosas no van ni en mi sistema, ni en mi educación, ni con mis principios y mis valores”, dijo.

“A estas alturas, lo que se diga que no sea cierto, voy a salir públicamente a decirlo. No creas que tengo la menor intención en quedarme callada”. — Lisset

También reveló que nunca haría nada que fuera un mal ejemplo para su hija, “no tengo necesidad. Si estoy soltera es porque también soy selectiva. Hay muchas cosas que nunca fueron verdad ni son verdad. Y no lo harían nunca jamás, porque el karma es cabrón; la verdad todo se regresa y no tengo necesidad. Además, tengo una hija de la cual soy su ejemplo y tuve unos padres, mi mamá todavía vive afortunadamente, que me enseñaron otras cosas, siempre orgullosa de llevar su educación”.

Lisset reconoció que se desenvuelve en un medio muy señalado, por eso la importancia de llevar un buen camino.

“No me gusta quedarme callada. Soy esa persona que también, de eso me siento muy orgullosa de ser muy honesta y sin filtro. Tengo redes en las que yo puedo decir lo que yo quiero, pero afortunadamente me ha ido bien, porque la verdad, siempre sale a la luz. En tantos años de carrera, siempre he tenido muy buena relación con la prensa, tengo buena relación con mis compañeros del medio, que tampoco son muchos”, agregó.

Lisset tuvo en el musical de Mamma mía!, la mejor terapia para superar la muerte de su padre Willy Gutiérrez, el año pasado.

“Me enfrenté con la etapa más difícil de mi vida en un teatro en donde crecí con él, donde me formó en un escenario que amo, respeto, venero y honro desde hace más de 30 años. Al final, pude enfrentar el reto de hacer esta maravillosa obra tan alegre cuando tienes un momento tan triste”, comentó.

La actriz hace el papel de Donna en el musical, “ella tiene mi edad, yo cumplí 50 el año pasado. Ya pasé de todos los divorcios, la única diferente aquí es que yo Lisset, si sé de quién es María, mi hija (risa). Pero de ahí en fuera el personaje principal soy yo, en una edad en donde me ha pasado todo, donde he sobrevivido de todo, donde he tenido fortaleza y he salido adelante. Tengo una hija que cuido, amo y adoro. También una familia y amigas que son mi soporte y contención”.

Mamma Mía! está de gira

El musical está por comenzar gira por alguna ciudades de la República Mexicana, “es un proyecto que va a unir familias. Las nuevas generaciones, si no la conocen, van a decir, esa canción viene de aquí. El pop está repleto de la música de ABBA. Para la gente que ya es de mi generación, van a estar felices, van a llorar, van a cantar y van a estar felices”, adelantó Lisset.

Monterrey. 9 y 10 de febrero, Auditorio Pabellón M.

Puebla. 17 de febrero, Auditorio CCU.

Guadalajara. 23 y 24 de febrero, Teatro Galerías.

Querétaro. 1 de marzo, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

“Creo que nada mejor para nuestros tiempos de guerra, puedo decirlo en todos los sentidos, el poder dedicarme al entretenimiento y tener la fortuna de poder pertenecer a un proyecto en donde le demos alegría a la gente”. — Lisset