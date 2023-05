¡Vamos a una taberna al ritmo de Mamma Mia!

Hay obras de teatro que valen la pena volver a vivir, por eso hay montajes que vuelven y vuelven, como si no los dejáramos ir o bien, para que nuevas generaciones los gocen. Por una o por otra, hoy podemos disfrutar de Mamma Mia, musical al cual el mundo entero se ha rendido ante sus encantos. No importa si ya has sucumbido al placer de gozar en teatro de la amalgama perfecta entre la música de ABBA y una historia de amor y amistad, este nuevo montaje en el Teatro de los Insurgentes tienes que vivirlo.

Y digo vivir, porque de entrada transformaron el teatro en una taberna que no solo te hace ver la puesta de escena desde una perspectiva diferente, sino que te hace partícipe y te transporta a Grecia. La barra está en medio del escenario donde, si quieres, puedes ir tú mismo a pedir un trago o esperar a que los meseros te lo lleven a tu mesa. La dramaturgia es de Catherine Johnson, la dirección, así como la coreografía, son de Jason A. Sparks y el responsable de que, sientas hasta el tuétano la magia de la música de ABBA, es David Federico Suzawa. El ensamble está de 10 porque las coreografías son pegajosas, hasta te dan ganas de subirte a bailar con ellos.

Fui el jueves pasado y coincidió que, ese día, Daniel Fierro -integrante del elenco que normalmente es ensable- interpretaba el personaje de Sky. Mis respetos a este gran histrión, tiene madera, porte y aparte canta muy bien, nada de entonadito, ni nada de eso, el muchacho realmente canta. Pues claro, se preparó en Berklee College of Music como parte del Vocal Performance Programme, ¡ay nomás!

¿Por qué mi pasión es el teatro? Porque es un lugar mágico. Me entero de que Daniel Fierro salió de su zona de confort de un trabajo alejado de los escenarios para arriesgarse a hacer teatro. ¡Y lo logró! Gracias a la magia del teatro y claro, de su esfuerzo, debuta en esta puesta y en ese teatro que recién cumplió 70 años. Me parece que para ser su primera participación en teatro musical lo hace con el pie derecho y cobijado por un grandioso elenco que por mencionar a algunos: Lisset, Alejandro de la Madrid, Marisol del Olmo, Francisco Rubio, Gicela Sehedi, Armando Arrocha, Luja Duhart y Sofía Carrera.

Me dio gusto ver el teatro al 80% de su capacidad y en jueves, eso quiere decir que los fines de semana están llenos, por eso es importante que compren sus boletos con anticipación. En verdad, Mamma Mia! vale mucho la pena. Las funciones son los jueves a las 20:00 h., viernes 20:30 h., sábado 17:00 y 20:45 h., domingo 13:00 y 17:30 horas. No se la pierdan.

