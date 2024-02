¡Últimas funciones! Obra musical “El Mago” dónde actúa Lucerito termina temporada en abril

A pesar del éxito obtenido en taquilla desde su lanzamiento el productor de la obra “El Mago” inició la segunda temporada; para cerrar con broche de oro y recorrer otras ciudades del país.

Con esta participación desde hace 8 meses , Lucerito vio cumplir su sueño de hacer teatro musical. Dice sentirse agradecida no solo con el público que cada fin de semana la acompañaron en el teatro Hidalgo para verla actuar, también dejó un sentido mensaje al productor general Juan Torres

“Estoy muy agradecida con el público, son los que nos dan vida y gracias a ellos la temporada se extendió, gracias también a Juan y a todos los chicos que han puesto su empeño en este proyecto”, afirmó la joven artista.

Lucerito Mijares (Redes Sociales)

Si algo tiene muy claro la hija de Manuel Mijares y Lucero es que a pesar del cariño y aceptación que ha recibido de la gente debe seguir preparándose para seguir consolidando su carrera artística. Con su talento, que pareciera perderse de vista, no solo ha demostrado que domina el canto, también la actuación, sin dejar de mencionar que tiene una gran seguridad en ella misma, inquebrantable personalidad y carisma.

Aseguró que, aunque apenas su carrera empieza está consciente de que debe seguir estudiando.

“Si Broadway me llama me iría para allá, claro que me gustaría; hay que estudiar mucho y prepararme para los diferentes obstáculos que ponen. Ojalá haya otro proyecto acabando El Mago, estaría muy padre. Mientras voy a seguir preparándome para lo que venga”, finalizó Lucerito de 19 años recién cumplidos.

Lucerito Mijares La joven de 18 años luce cada vez más guapa (@luceritomijaresoficial/Instagram)

La última temporada de “El Mago” finalizará el 21 de abril. El éxito obtenido con esta obra musical ha hecho que el productor sienta que este proyecto este a la altura de Broadway.

“Estamos muy contentos de haber hecho este proyecto incluso antes de que llegara a Broadway; allá apenas se estrena a finales de marzo, estuvo de gira el año pasado y tuve la oportunidad de verla. Me siento orgulloso de la compañía porque tenemos un proyecto que está a la altura de cualquiera que se presenta en el mundo. Para mí es superior a lo que se está haciendo en Estados Unidos”, aseguró.

La última temporada de El Mago se estará llevando a cabo los viernes a las 20:30 horas, el sábado a las 19:00 y el domingo a las 17:00 horas.