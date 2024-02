“Se cree Nicola”: Participante de LCDLF besa a La Divaza pero dicen que solo está ”copiando”

La Casa de los Famosos 4 está que arde entre las constantes peleas de los participantes, y las muestras de amor de algunos de ellos, como ha sido el beso que protagonizaron dos de los famosos el cual se ha vuelto viral en redes sociales, pero ha sido calificado como “incómodo”.

Los protagonistas de la situación comprometedora han sido La Divaza y Clovis Nienow, siendo este último el encargado de propiciar el momento para cumplir un reto que consistía en besarse apasionadamente después de que el público salvo a los habitantes del cuarto Tierra.

Piden a Clovis que no copie a Nicola Porcella

Clovis Nienow fue salvado por segunda semana consecutiva de la gala de expulsión y no dudó en cumplir su palabra de besar en la boca a La Divaza, quien se mostró un poco “incómodo” ante la situación y hasta aseguran que no lo disfrutó.

La situación ha sido comparada con las escenas protagonizada por Wendy Guevara y Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México quienes establecieron una linda amistad, la cual en varias ocasiones levanto sospechas de un romance tras la cercanía y las bromas que solían hacerse como era el caso de los besos.

Es por ello que internautas no han dudado en asegurar que Clovis intenta copiar a Porcella al besar a La Divaza, y le piden no caer en las mismas estrategias, al no ser consideradas naturales.

En el audiovisual que se ha hecho viral en las redes se puede ver como ambos fueron motivados por sus compañeros a darse el beso ante los nervios de hacerlo, en especial La Divaza, quien pese a que su personaje suele ser bastante extrovertido, se ha podido ver lo tímido que puede llegar a ser en algunas situaciones.

“Nada como wendcola”, “Clovis queriendo imitar a Nicola”, “Ese pico duró mucho”, “Nadie supera a Nico y a Wendy”, “La Divaza quedó en shock”, “Se nota incómoda La Divaza”, “Que timida es la Divaza”, “A Clovis como que le gustó de más”, han sido algunos comentarios.

Esta no es la primera vez que ambos coquetean de tal manera, pues incluso La Divaza ha confesado que su compañero lo pone nervioso.

Durante una transmisión se pudo ver como el influencer estaba acostado en una cama, mientras que el modelo se desplaza por todo su cuerpo para darle un masaje relajante.