Mía Marín presenta a su nueva pareja tras anunciar divorcio con Alex Marín

Alex Marín fue el encargado de anunciar el final de su matrimonio con Mía tras 12 años de relación, no obstante, a pocas horas de haber comunicado la noticia, la modelo de OnlyFans presentó su nueva pareja.

También te puede interesar: Alex Marín anuncia entre lágrimas el fin de su matrimonio poliamoroso con Mía

La pareja generó una comunidad a través de redes sociales, logrando compartir varios aspectos de su vida personal, es por ello que no dudaron en confirmar su separación y posteriormente la actriz de contenido para adultos revelar detalles de su nuevo noviazgo.

Alex Marín anuncia entre lágrimas el final de su matrimonio poliamoroso con Mía (Redes Sociales)

Mía Marín presenta a su nueva pareja

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido publicó su primer fotografía con su nueva pareja, además de agregar un mensaje, en el que hizo evidente su felicidad por el comienzo de su relación, pero decidió restringir los comentarios, con el objetivo de evitar críticas.

“Me enamoré de ti, de tu personalidad, de la gran persona que eres y sobre todo del gran hombre que eres”, escribió en su publicación de Instagram.

Por otro lado, se desconocen muchos detalles del nuevo romance de Mía Marín, puesto que la modelo mexicana decidió cuidar la privacidad de su pareja, tomando en cuenta que tiene bastante exposición en redes sociales.

Así fue como Alex Marín anunció su divorcio

Fue a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Facebook en donde reveló que junto con su pareja tomaron la decisión de divorciarse, por lo cual no pudo evitar llorar al recordar parte de su historia.

“Todos saben que ella es mi esposa. Actualmente ya nos estamos divorciando, estamos en pláticas de divorcio. Me siento triste, lloro algunas veces que veo cositas de ella, 12 años, no crean que es rápido, son muchos años, tenemos historia. Sí duele porque son muchos años de estar con Mía, pero le deseo lo mejor en su nueva etapa, que le vaya super bien, fue una excelente mujer, siempre me cuidó”, comentó.