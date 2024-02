Alfredo Adame explota en contra de uno de los habitantes y usuarios aplauden su acción

A través de redes sociales, se han podido observar las diversas polémicas que se viven dentro de ‘La Casa de los Famosos’. Y es que, en esta oportunidad, adicional a las estrategias que cada quien pueda tener para poder ganar la competencia, también ha dado de qué hablar el que cada uno de ellos ha comenzado a discutir por la comida.

Recientemente, los participantes que quedan dentro de la casa han tenido una controversia por cinco salchichas, además de generar polémica debido a que algunas frutas también han tratado de limitarlas, esto ha hecho que las críticas surjan en Internet por la forma en que cada uno trata de defenderse.

En esta oportunidad, se ha mencionado mucho a Alfredo Adame quien se ha caracterizado por sus irreverentes comentarios y sus polémicas lejos de las cámaras, pero, ahora los internautas más allá de criticarlo han intentado apoyarlo en esta discusión, ya que muchos afirma que tiene la razón en todo lo que dice.

Y es que, tras las diversas discusiones que se han visto, todos han dado su punto de vista, pero al final no han encontrado al culpable como tal.

Lupillo y Thalí espiando



Así comenzó la pelea por la comida 👀#LCDLF4 pic.twitter.com/noYnfJKNWF — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 8, 2024

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el tema?

Primero que nada, se puede observar el presentador de televisión intentar detener un poco la polémica, al indicar que todo aquel que quería discutir el tema en ese momento, levantara la mano, es ahí cuando le responden que ahorita mismo es q se tenía que hacer, sin ningún tipo de votación.

“No se tiene q hacer nada, porque nosotros no los obedecemos a ustedes ni son los presidentes de la casa, asi que, aquí no grites, porque no te lo vamos a permitir. ¡No te lo vamos a permitir y te vamos a aplastar!”, dijo. “Y no me digas que no levante la voz, porque a la final, la que levantó la voz fue ella y la primera que es grosera, es ella”, finalizó señalando a Maripily.

Ante esta situación, los usuarios en redes sociales escribieron lo siguiente:

“No puedo creer que vaya a decir esto, pero estoy de acuerdo con Adame jajaja. Si me caen súper bien los del cuarto tierra, pero que no quieran mandar a todos, que se organicen ellos en su cuarto, obvio no van a dejar que los manden”.

“Excelente Adame, ya hacía falta que le bajaran los humos a esa señora”.

“No me cae bien Adame, pero lamentablemente tengo que decir que el señor en esta ocasión tiene razón. Ya era hora que también se la cantarán a Maripily”.