“Cuidado con esa mano”, la foto de Camilo con presentadora mexicana que aseguran que molestará a Evaluna

Camilo y Evaluna son una de las parejas más estables y ejemplares del mundo del espectáculo, pero también de las más polémicas.

Y es que constantemente los critican por sus looks, su estilo de vida, el amor que demuestran en redes y hasta su forma de criar a su hija Índigo.

Sin embargo, ellos ignoran los malos comentarios y se encargan a ser felices, demostrando que cada vez se aman mucho más.

Te recomendamos: Camilo y Evaluna están en la dulce espera, ¿cuándo nacerá el nuevo integrante de la familia?

La foto de Camilo con presentadora que aseguran que no le gustará a Evaluna

Este jueves Camilo y Evaluna festejaron su cuarto aniversario y como de costumbre, expresaron su amor en redes con románticos mensajes y videos.

Sin embargo, una foto manchó su festejo de aniversario y se trata de una en la que el cantante aparece con una presentadora mexicana, que muchos han criticado.

Hace unos días la pareja estuvo en México para presentarse en los Tik Tok Awards, y Camilo estuvo como invitado en el Programa HOY.

La cuenta en Instagram del programa compartió una foto en la que aparece el cantante posando con dos conductoras, Martha Figueroa y Andrea Escalona.

La imagen generó controversia en redes debido a la pose del cantante colombiano, y es que está abrazando a ambas, pero con Andy Escalona su mano parece que estuviera recargándola sobre el trasero de ella.

“La mano no abraza, pero q tal la recargadita 😂”, “upaaa, cuidado con esa mano, me parece que a Evaluna no le va a gustar”, “miren al Camilo, recargando su mano en las nachas de Andy”, “A Evaluna no le va gusta esta foto 😂😂”, “creo que Evaluna salió del chat jaja”, “la que se le va a armar a Camilo cuando Evaluna vea esta foto, adiós matrimonio”, y “Esa mano árbitro jajaja, nada bobo el Cami”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: “¡Qué insegura!” Tunden a Evaluna por su reacción al ver a Camilo bailando con otra mujer

Andy Escalona también compartió la imagen en su cuenta de Instagram y aseguró que es fan de Camilo. “Si soy fan @camilo que bonito siempre verte, linda plática, súper artista @programahoy”.