¿Cuál es la enfermedad que tiene Thalí García?, la participante de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos 4′ ha sido una de las temporadas más complicadas y que ha generado más comentarios en redes sociales, pues la misma se caracterizado por unir a diversos personajes del mundo del espectáculo que han sido polémicos a lo largo de su vida, uno de estos es Thalí García, quien ha sido reconocida no solamente por su talento como actriz, sino también por su participación en el reality show ‘Los 50′, ya que su actitud conllevó a la expulsión de una de sus compañeras.

A pesar de ser una celebridad, hay algunas cosas que aún no se sabe de Thalí, por lo que en esta oportunidad te contaremos algunos puntos relevantes de su vida.

¿Quién es Thalí García?

Thalí García es una famosa actriz nacida en Hermosillo, Sonora, México en el año 1990. Se ha destacado como modelo y presentadora mexicana y ha participado en diversas producciones exitosas como ‘Silvana sin lana’ y ‘El Señor de los Cielos’. Cabe recordar, que García saltó a la fama luego participar en el programa de telerrealidad de TV Azteca ‘High School Musical: La selección’ en el año 2007, en donde buscaban a los protagonistas de la versión mexicana de la película de Disney, ‘High School Musical’.

Tras en esta experiencia televisiva, dejó su pueblo a los 17 años de edad para instalarse en México D.F. en donde inició formalmente su carrera como actriz, siendo 5 también presentadora de televisión en la versión mexicana de Nickers el programa de Nickelodeon en América Latina, además de participar en otras producciones como ‘Secreto del alma’ en el 2018, ‘Roce diamante’ en el 2012, ‘Hombre tenías que ser’ del 2013 al 2014, ‘El señor de los Cielos’, entre otros.

Sin embargo, hay otros de los puntos de la actriz que muy poco sabe y es que ella ha sido diagnosticada con una extraña enfermedad a la que se le llama Hashimoto, este padecimiento la llevó a subir de peso e hizo que se deprimiera, aunque luego supo reponerse.

“Les juro que me veía en el espejo y no me reconocía más allá del físico, que, por supuesto esta enfermedad modificó mis facciones, mi cuerpo, todo. Siempre me he considerado una mujer superguerrera, superfuerte, superpositiva y soy esa amiga que siempre te quiere echar porras y sacarte adelante, entonces como que por primera vez en mi vida no podía ni siquiera ser esa amiga para mí misma”, indicó la famosa en su cuenta oficial de Instagram.

“Dejé de cuestionarme y dije: ‘Voy a abrazar esta realidad, la voy a aceptar, voy a aceptar que voy a tener que vivir quizás el resto de mi vida con esta enfermedad y que va a ser un reto para mí de intentar llevar un estilo de vida saludable y verme saludable’”, continuó diciendo.

¿De qué se trata la enfermedad de Hashimoto?

Según lo indicado en el portal médico ‘Mayo Clinic’, esta enfermedad es un trastorno auto inmunitario que afecta las glándulas tiroides, las mismas son como una especie de mariposa que se encuentra en la base del cuello justo debajo de lo que le dicen ‘la nuez de Adán’, este padecimiento produce hormonas que ayudan a regular varias de las funciones del cuerpo y se da cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos.

Durante la enfermedad¡, las células del sistema inmune hacen que se produzca la muerte de las células de las tiroides que son aquellas que producen hormonas, como resultado se tiene la reducción de la producción de las mismas, es decir, el hipotiroidismo.

Algunos de los síntomas que puede ocasionar esto son: Fatiga y pereza, aumento de la sensibilidad al frío, aumento de la somnolencia, piel seca, dolor y rigidez articular, estreñimiento, hinchazón de la tiroides (bocio), caída del pelo, problemas de memoria o concentración, debilidad muscular, dolores, sensibilidad y rigidez muscular, sangrado menstrual irregular o excesivo, depresión, cara hinchada, uñas quebradizas, agrandamiento de la lengua, entre otros.