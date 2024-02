Leslie Gallardo afirma que Sophie ganara ‘La Casa de los Famosos’

Han pasado dos semanas desde que ‘La Casa de los Famosos’ llegó a Telemundo, y pese al corto tiempo en que ha estado al aire, ha ocurrido un sin fin de cosas que ha dejado a todos anonadados.

Y es que, adicional a las discusiones por parte de los habitantes, el público también ha sido parte importante del reality show, pues ellos son quienes deciden los que continúan o no dentro de la casa.

En esta oportunidad, fue Leslie Gallardo la eliminada de la semana, pero, más allá de su pensar, la audiencia afirma que ya no la soportaban por la manera en que discutía con los demás, mientras que esta asegura que los votos no salieron a su favor luego de pedir a todos no votar por ella para ser salvada.

Asimismo, tras su salida, la joven novia de Emilio Osorio ha dicho diversos comentarios que ha puesto a más de uno a pensar, entre lo señalado, está que, desde su percepción, la ganadora de este programa es Sophie, una de las más jóvenes del concurso, ya que la ve con esa ambición y esa actitud de poder llegar a la final. No obstante, la audiencia afirmar que esta será eliminada una vez que sea nominada porque la consideran una “chismosa”.

“Creo que están subestimando demasiado a Sophie, Sophie es una niña extremadamente fuerte que tiene todo para estar dentro de la casa y, yo estoy segura que esa niña va a llegar a la final”, indicó, afirmando además que le dará mucho gusto verla alcanzar la meta planteada. “A mi me dará mucho gusto ver a mi Sophie en la final y ver la cara de todos los de tierra muriéndose afuera viendo a Sophie ganar ese premio”.

Leslie dice que Sophie ganara el premio#LCDLF4 pic.twitter.com/NvTqQzcYwx — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 7, 2024

Por otro lado, la ex integrante de Acapulco Shore, también afirmó que los integrantes del cuarto tierra tienen el ego muy arriba. “Creo que el Cuarto Tierra está con el ego amarrado del anillo de Saturno creyendo que tienen el control total del juego y yo lo único que tengo que decir es que, quien ríe al último, ríe mejor, confío mucho en mis niñas y en que la estrategia que tengan, va a ser la mejor para ellas, ahora les conviene estar con agua”, finalizó diciendo.