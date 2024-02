Yalitza Aparicio muestra el look más cómodo y chic con falda de mezclilla y tenis para concierto de Karol G

La noche de este jueves Karol G se presentó en la Ciudad de México y varias celebridades asistieron al concierto, entre ellas Yalitza Aparicio.

A través de sus redes sociales la actriz publicó videos en el que mostraba lo feliz que estaba en el concierto de La Bichota, y también presumió su outfit.

La oaxaqueña no solo dejó ver lo bien que lucía, con un atuendo moderno, sino que impuso moda y mostró cuál es el look ideal para ir a un concierto de Karol G.

Te recomendamos: Yalitza Aparicio deleita en crop top y minifalda, muestra su look más arriesgado

El look que Yalitza Aparicio llevó para concierto de Karol G y con el que impuso tendencias

Yalitza Aparicio asistió al concierto de Karol G con un atuendo muy chic, moderno, y cómodo, que todas podemos copiar.

La actriz llevó una minifalda de mezclilla, combinada con una camiseta blanca, y una chamarra oversize también de mezclilla con detalles de corazones y complementó con tenis blancos.

Su cabello lo llevó suelto y liso, y complementó su atuendo con una bolsa pequeña en tono blanco que le dio el toque elegante y sofisticado.

Yalitza Aparicio La actriz llevó un look moderno y chic de mezclilla al concierto de Karol G (@yalitzaapariciomtz /Instagram)

Sus fans amaron este look y la llenaron de halagos a través de las redes. “Amé el look de Yalitza”, “wow se ve hermosa y hasta más joven”, “me encanta este atuendo para el concierto de Karol G”, “yo quiero ese look, lo amé de verdad”, “de los mejores atuendos que le he visto”, “OMG Yalitza toda una Bichota con ese look”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Te recomendamos: Yalitza Aparicio derrocha sensualidad con vestido de transparencias de Dolce & Gabbana

La mexicana disfrutó el concierto de Karol G al máximo y así lo dejó ver a través de sus historias de Instagram, donde se mostró bailando y cantando sus temas.

Yalitza no fue la única que asistió al concierto de Karol G, Cynthia Rodríguez fue otra de las celebridades presentes, quien además logró tomarse una foto con la colombiana tras bastidores y se mostró feliz.