Manuel Mijares a sus 66 años goza de las mieles del éxito: ¿Qué hay detrás de la canción El privilegio de amar?

Recientemente uno de los iconos de la música romántica en español arribó a su cumpleaños número 66. Nos referimos a Manuel Mijares , quien nació en México y desde muy temprana edad ha estado relacionado al mundo del espectáculo. A descubrir que tenía talento para el canto comenzó a trazar camino participando en concursos y eventos musicales.

El afán de Mijares por convertirse en un artista reconocido no cesó y en 1981 lanzó su primer disco “No se murió el amor”, álbum que le permitió despegar en su carrera como artista, donde no sólo se ha destacado como solista, también ha colaborado con otros famosos de renombre, logrando así ganarse el respeto como figura en la música latina.

Si algo caracteriza a Manuel Mijares es la increíble capacidad para conectar emocionalmente con el público, en cada presentación logra mover las fibras de sus seguidores al interpretar cada letra con pasión y honestidad, con su voz y estilo único ha logrado que su público resuene entre el amor y desamor, razón suficiente para ganarse el afecto genuino de la gente que lo ha seguido desde hace varios años.

Muchos son los temas musicales que inmediatamente identifican a Manuel Mijares, entre ellos la tan sonada canción “El privilegio de amar”, letra que si bien no la compuso él, ha sido referente en su carrera como artista ya que no sólo la ha cantado ante una multitud en compañía de su ex esposa Lucero, también su hija Lucerito Mijares le ha hecho de coro de este tema compuesto por Jorge Avendaño, tema principal de una de las telenovelas más queridas y recordadas en México que lleva su mismo nombre.

La historia de la canción “El Privilegio de amar”

“Esa canción ‘El privilegio de amar’, la escribí para mi hija, cuando iba a cumplir 15 años, hoy nos vemos poco, pero la gente siempre la relaciono al amor de pareja, y cuando yo la compuse la hice pensando en la relación de un padre con su hija, o una madre, es el amor más puro, más transparente, con los hijos el tiempo se va de una manera que no la crees, cuando ves ya no están, y lo único que puedes dejarles es eso, amor, que amen, porque amar es un privilegio, es una decisión”, dijo en una entrevista Jorge Avendaño.

Sobre el hecho de que Manuel Mijares la interprete, el maestro Avendaño indicó que la idea era en solitario Manuel Mijares , luego le acompañaría Lucero, quizá lo que no midió es que resultó ser un hit para esa época, convirtiéndole en uno de los temas más emblemáticos de su carrera como compositor.

“Creo que el amor siempre será un tema vigente aunque lleguen otros géneros. Como dijo Omar (Chaparro) hay temas que se hacen vigentes con el paso de los años, es algo que resulta ser un fenómeno hermoso, a mí me encanta trabajar temas que evocan a los bellos sentimientos”, agregó Avendaño en la entrevista.