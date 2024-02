Alejandro Sanz sorprende a su hija al llegar a la graduación en Guadalajara

Jaydy Michel y su hija Manuela Sanz celebraron un momento muy especial este fin de semana. La hija de Alejandro Sanz se graduó de Diseño de Moda en Guadalajara, y su famoso padre la sorprendió al llegar al acto de graduación.

La esposa de Rafa Márquez llegó a la ciudad para acompañar a su hija en los preparativos de esta fecha tan especial para la familia.

El viernes pasado, madre e hija, acudieron al desfile del diseñador Alfredo Martínez que se realizó en su estudio en Guadalajara, donde ambas compartieron su gusto por la moda.

Jaydy Michel charló con Publimetro, y resaltó la importancia de apoyar a Manuela Sanz, quien decidió estudiar la carrera en la capital de Jalisco, y tener su residencia en este lugar.

“Estoy aquí unos días de paso y contenta de estar en el desfile de Alfredo (Martínez). Manuela está muy involucrada en la moda, de hecho estudió diseño de modas y sabe muchísimo. A mí me encanta ver la capacidad que tiene para crear que yo no tengo, y nunca tuve. Ella es súper creativa”, dijo.

Alejandro Sanz sorprende a su hija en su graduación en Guadalajara

Al preguntarle quién le daba consejos a quién sobre moda, Jaydy respondió, “Ella a mí, te lo aseguro. Ella no me pregunta qué me pongo, porque tiene clarísimo que se va a poner. Yo todo le tiempo le pido consejos en qué ponerme”.

Alejandro Sanz sorprende a su hija durante graduación en Guadalajara. (Foto: Cortesía /Gabriela Acosta.)

Alejandro Sanz en Guadalajara

El cantante español arribó este fin de semana para sorprender a su hija, quien no esperaba que su padre acudiera a la graduación.

“Qué bonita inocencia la tuya, mi niña @manuela.snzm . Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación vida mía. Te amo”, compartió en redes sociales.

Alejandro Sanz agradeció la complicidad con Jaydy Michel para que su hija nunca olvidara ese memento.

“Hay emociones que no hacen falta describirlas ya que en la reacción está todo el sentimiento. La sorpresa fue difícil de no desvelarla y valió la pena. Te amo demasiado @manuela.snzm y estoy tan orgullosa del gran ser humano en que te has convertido, tus talentos son de admirar y tu alma hoy brilla aún más. Felicidades por alcanzar el primer tramo del trayecto tan maravilloso que te espera por delante. Estoy muy orgullosa de ti y deseando estar aquí a tu lado para aplaudir cada logro y que sigas tomándome de la mano para seguir adelante”, señaló en su cuenta de Instagram.

