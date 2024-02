Chiquis Rivera se muestra emotiva luego de salir de la corte; ¿Sigue la pelea legal en contra de su abuelo?

La rivalidad que siempre ha existido entre la familia Rivera no es un secreto para nadie. En medio de una gran cantidad de representantes de prensa, Chiquis Rivera fue captada en compañía de sus hermanos saliendo de la corte y se mostró bastante emotiva. Sus palabras se interpusieron en medio de lágrimas y no pudo dar detalles de lo que se vivió en el lugar.

La cantante de regional mexicana, se presentó en un tribunal de Los Ángeles para enfrentarse a su abuelo, Pedro Rivera, quien es el padre de Jenni Rivera, ‘La Diva de la Banda’. Esto se debe a los derechos de autor de algunas de las canciones de la intérprete y la imagen de ella.

¿Qué opinan los internautas?

Al verla, algunos internautas dejaron saber lo que pensaban al respecto:

“Jenni vive se vuelve a morir de nuevo de ver lo que es la familia”, “Chiquis es la menos indicada para pelear por lo de su mamá. Recuerden que la desheredó y aun así recibe la misma mensualidad que lis hermanos. Son de lo último”.

“La mejor herencia es una buena educación, aquí nadie la tiene, si los hijos no invierten ese dinero porque no saben trabajar ningún dinero les durará”, “Toda historia tienes dos lados. Lo que no se ve bien es que estén peleando entre familia y por dinero”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

A pesar de toda esta situación, la hija de la mayor de los Rivera, no dio detalles del resultado de la audiencia.

¿Qué dijo Don Pedro Rivera?

Esta lucha siempre ha sido entre Chiquis y sus hermanos, pero en una oportunidad, Don Pedro Rivera también dio su versión:

“Este es un mensaje para los medios de comunicación y para la prensa y todo el público que mis nietos están demando a Cintas Acuario… No hemos recibido una notificación especial. Yo amo a mi familia, los he criado para que logren algo en la vida al lado de ellos, con el cariño del amor a todos en la familia y no entiendo por qué las cosas se hacen de este modo, si podemos arreglar las cosas en la familia. Me siento muy mal, muy triste por toda esta situación…”, recalcó.