Fofo Márquez se burla de maquillaje de Yeri Mua

Una vez más, Fofo Márquez y Yeri Mua son protagonistas de polémica cuando recientemente el influencer realizó unos videos en donde pidió ser maquillado como la joven, en el mismo, imita frases, dinámicas y hasta revive algunas disputas de sus falsas botas de Astro Boy, haciéndose viral en Internet, por la manera en que aumenta la tensión entre ambos debido a sus diferencias.

Le puede interesar: Yeri Mua foto antes de perder 20 kilos

El famoso ha tomado popularidad en Internet tras mostrar sus lujos y animales exóticos, esto gracias a una fortuna que viene desde sus abuelos, hasta su padre, quienes, según se comenta fueron empresarios en la industria petrolera.

En esta oportunidad, Fofo acudió a un puesto de maquillaje que se caracteriza por pintar la carita de los niños con sus personajes infantiles favoritos, indicando que sería Yeri Mua por un día.

“Hoy dejamos de ser Fofo Márquez y vamos a ser Yeri Mua por un día, bueno nosotros ya tenemos los ojos de herencia, no ocupamos pupilentes. La Yeri Mua siempre anda creándose atributos, por eso dicen bien ahí que ‘lo que no tienes muchas veces te molesta’, por eso está bien que me tenga un poco de envidia”, inició su video para TikTok, para después indicar cómo sería el look: “Que sea como la Yeri Mua, o sea todo blanco como fantasma”.

De esta manera, utilizando una de las frases más pronunciadas por la influencer, el reconocido joven aparece con una base completamente blanca, cejas negras de grandes dimensiones, sombras de dinamita doradas, peluquería negra y labios rojos, para posteriormente asistir a un puesto de calzados Solicitando las Big Red Boots, las cuales ya habían sido utilizadas por Yeri Mua.

Luego de esto, el llamado ‘niño rico’ se dirigió a un puesto en donde venden carteras o bolsas para preguntar cuál sería el regalo ideal para sus familias o ex novios, asegurando así que ella hace este tipo de cosas, para luego terminar sus relaciones sentimentales, reviviendo también la polémica de los famosos contratos de confidencialidad que le hizo firmar la presentadora de MTV a Naim Darrechi, el último galán de la influencer.

El video se hizo viral en redes sociales y ha creado opiniones divididas entre los fanáticos de la joven y de Fofo Márquez.