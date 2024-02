Tania Rincón aviva rumores de embarazo, ¿Será cierto?

Ha pasado casi un año desde el momento en que Tania Rincón anunció su divorcio, y al parecer, ahora se está dando una nueva oportunidad en el amor con el productor de deportes Pedro Pereyra, aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado abiertamente.

Estos rumores se deben a que ambos se le ha visto juntos en diversas ocasiones e incluso también han estado sus hijos con ellos. Sin embargo, más allá de todo esto para nadie es un secreto que la conductora de televisión se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, puesto que, tras la dolorosa separación del padre de sus hijos, esta ha estado triunfando en su carrera profesional.

Y ahora, con su supuesto nuevo romance también se le ha visto muy muy feliz. Pero adicional a todo esto, se le agrega un nuevo rumor, ya que la conductora dejó a todos en expectativa luego de realizar un comentario en pleno programa en vivo.

¿Tania Rincón está embarazada?

Durante la emisión del programa ‘Hoy’ el pasado 8 de febrero, la conductora que también es experta en temas deportivos, estaba con el resto de sus compañeros comentando algunas notas de espectáculos, y cuando la Periodista Shanik Berman lanzó un piropo a Michelle Renaud quien recientemente anunció su embarazo, razón por la cual famosa dijo: “Qué bonita pancita”.

En referencia anterior, Tania Rincón llevó sus manos a su vientre y dirigiéndose a Berman le dio gracias, como si lo antes indicado hubiera sido para ella, asegurando que “no había ido al baño”.

Esto hizo que sus compañeros se rieran, siendo cuestionada por Paul, quien le dijo que, si es que era “panza dura”, indicando que “si está dura es criatura”, es decir, que podría tratarse de un embarazo.

En medio de su conversación, Rincón había afirmado que se trataba de una “panza dura”, pero al darse cuenta que esto significaba embarazo, reaccionó rápidamente y dijo que sólo es una “panza aguada”. “Es panza dura, ah no, no es dura, no es dura, ya no, es panza aguada”, indicó en medio de risas.