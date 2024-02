JP Saxe confiesa su amor por el español y está listo para arrancar gira en México

JP Saxe se hizo popular por la colaboración con la cantante estadounidense Julia Michaels en la canción If the World Was Ending, que se lanzó en 2019 y fue nominada a un Grammy en 2021. El músico se encuentra de gira con A Grey Area World Tour por Norteamérica y Europa.

El cantautor canadiense está listo para hacer su primera gira por México tras la buena experiencia que le brindó estar en el Coronal Capital 2021.

“Estoy muy emocionado, porque en el Corona Capital fue uno de los conciertos favoritos en mi vida. Es muy especial, sobre todo cuando conocen mis canciones, en lugares que no había visitado. Por eso, ya no puedo esperar para iniciar esta nueva aventura en México”, compartió JP Saxe.

JP Saxe inicia su primera gira por México. (Foto: Cortesía.)

JP Saxe confesó que tiene una profunda fascinación de aprender un nuevo idioma, en especial el castellano. Para él, aprender español no es simplemente un pasatiempo, sino que le permite explorar sutiles diferencias emocionales.

“Incorporé el español a mis letras, porque me gusta como una palabra tan simple como el amor, tiene tantos significados. Amo cantar en español y escuchar a otros artistas que cantan en español”, dijo sin antes revelar que se pone muy nervioso en las entrevistas.

El segundo álbum de estudio, titulado A Grey Area, se adentra en una dualidad emocional. El título refleja las emociones humanas, especialmente en el contexto del amor, que no siempre se presenta en blanco y negro, sino con distintos matices.

“Está centrado en dos puntos, pero sin dejar de lado lo humano y reflejar los aprendizajes de vida para saber quién eres”, añadió.

El músico y compositor visitará por primera vez Guadalajara. Mientras que Ciudad de México y Monterrey, ya las conocía.

“En Monterrey estuve dos veces: primero en un concierto de Mau y Ricky; después con Rosalía. Durante el tour no bebo por mi salud, pero Guadalajara será una excepción para tomar un poco de tequila”, explicó.

El músico y compositor pasará el Día del Amor y la Amistad en el país, por eso le preguntamos qué tan romántico es, “somos artistas, todos somos románticos, porque es imposible no romantizar la vida. Por eso me gusta el español, porque tiene más definiciones. Amor en inglés es una sola palabra, pero en español hay diferentes formas de decir te amo”, confesó.

Este 2024 anuncio la salida de una versión acústica de su álbum A Grey Area, la cual podrá ser disfrutada a finales de este mes de febrero.

Colaboraciones con latinos. Anywhare con Carla Morrison (2023), Moderación con Camilo (2023). Like that con Kany García (2021), Hey stupid con Mau y Ricky (2020), If The World Was Ending con Evaluna (2020).

Nicole Zignago, invitada de la gira en México

JP también contará con presentaciones especiales en México junto a Nicole Zignago.

“Es un sueño, me acuerdo de haber ido al Corona Capital, yo era fan y no quería perderme su show. Llegué con un amigo, porque nos conocíamos por redes, pero no una en persona. Después nos conocimos en los Latin Grammy en 2022, y desde esa vez hubo una conexión familiar. Me hace feliz de que me comparte su público para mostrar mi propia historia musical”, dijo Nicole en la entrevista con Publimetro.

La hija de Gian Marco agregó, “presentaré un set acústico e íntimo. Estoy por sacar mi primer disco este año, así que regresé a mi ADN de cantautora, antes me permití explorar diferentes rumbos y caminos. Así que agradezco, ahora más que nunca, que me siento honesta con las canciones que estoy haciendo”.

Gira en México

14 de febrero en la sala de Arte Aparato (Monterrey).

15 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México).

16 de febrero en el C3 Stage (Guadalajara).

