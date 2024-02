“No veía ni a mi familia”: Christopher Uckermann revela cómo lo cambió la fama de RBD cuando era un jovencito

Christopher Uckermann alcanzó las mieles del éxito con el lanzamiento de la telenovela Rebelde, en el año 2004, y la explosión de la agrupación musical RBD, unos meses más adelante el mismo año.

El cantante y actor vio cómo la fama le impactó en el rostro, con apenas 18 años. Su vida cambió desde entonces, y ahora, con 37 años a cuestas habla de lo difícil que fue lidiar con este fenómeno musical que sigue arrastrando masas 20 años después.

La revista Quien se hace eco de una entrevista que Uckermann tuvo con la periodista Adela Micha. En la charla, el cantante y actor dice que no encontró la manera de manejar tanto foco de atención de las fans de la agrupación y de los medios de comunicación.

Estaba tan superado por la situación que incluso se llegó a separar de su familia. “No hay una sensación igual a la de estar en un escenario, es muy fuerte, si no lo sabes controlar te consume”, dice Uckermann en la entrevista.

“La parte más difícil es aterrizar. Cuando pasé la primera etapa de Rebelde me tardé unos años en aterrizar, cuatro años en decir ‘Soy una persona normal’, porque de verdad te despegas”, sostuvo el cantante.

“Creo que fue demasiado, el tema de la fama no lo sabes controlar y para mí fue no ver a nadie durante muchos años, incluso a mis familiares”, destacó.

“Tiene que pasar por una parte de ego, no hay de otra, se te despegan los pies, pero a mí me aterrizó mucho la familia. Después de la primera etapa no quería ver a amigos, a familiares, estaba súper hermético”, expresó.

Un Christopher Uckermann más maduro afrontó una nueva gira de RBD que fue sumamente exitosa. Tanto que se atreve a pensar en una segunda parte en 2025, a pesar que dos de sus compañeras (Anahí y Maite) parecieran haber dicho basta con esta etapa de sus vidas.