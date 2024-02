Alejandro Fernández confiesa las diferencias que llegó a tener con su padre

La familia Fernández siempre ha estado muy unida en el mundo del espectáculo, y la pérdida del patriarca de su dinastía ha dejado una gran huella de dolor en sus integrantes. A pesar de tener más de dos años, aún lloran al recordar a Don Vicente Fernández. A pesar de todo, su convivencia no fue perfecta. Como seres humanos tuvieron sus diferencias, y en entrevista con Andrea Legarreta salieron a relucir algunas.

“Estoy haciendo lo contrario que hacía mi papá conmigo, mi papá sí era…, se imponía, y se metía muchísimo en lo mío, y digo, no fue algo que…, al contrario, yo creo que fue algo que me ayudó muchísimo, pero sí tuve muchas diferencias con mi papá porque los dos teníamos un carácter súper fuerte”, expresó Alejandro.

“Mis hijos son lo que quieren ser "

El cantante aseguró que no le gusta presionar a sus hijos. Lo mejor es que ellos sean lo que quieran en su vida.

“Yo siempre he tratado como de dejarlos ser, y si veo algo que no me gusta pues si les doy un consejo, les jalo las orejas y pues ellos ya sabrán si lo quieren tomar, pero los trato de dejar ser ellos” compartió Alejandro Fernández en la entrevista, donde también expresó su orgullo por los éxitos de sus hijos en la música.

