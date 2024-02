Así fue la reacción de la madre de Xavi al verlo cantar con Karol G

Karol G emocionó a todos con la última fecha de su gira ‘Mañana será bonito’, en el estadio Azteca, donde pudo contar con la presencia de Xavi en el escenario, quien ha sido un referente de los corridos tumbados, un subgénero del Regional mexicano.

Le puede interesar: Karol G muestra su humildad visitando niños con cáncer

En esta oportunidad, la colombiana realizó un dueto con el joven en temas musicales como ‘La Diabla’ y ‘La Víctima’. A pocas horas de haber finalizado su presentación, la famosa inmediatamente se posicionó como una de las principales tendencias en redes sociales.

“Sus canciones me las pasé (escuchando) todo diciembre... Me lo encontré por ahí. Me dijo cuándo íbamos a hacer algo; le dije que me encantaría tenerlo aquí. Me dijo que nunca había cantado en su país, en México”, dijo Karol G para presentar a su invitado especial, sin embargo, no sólo su dueto fue lo que causó sensación en Internet, sino también la reacción que tuvo la madre de Xavi al ver como su hijo estaba sobre el escenario con una de las cantantes latinas más populares en la actualidad.

@lilianalonso97 Mis dos favoritos juntos 🥹✨ LA VICTIMA CON KAROL G ✨✨✨ ♬ sonido original - lilianalonso97

¿Cuál fue la reacción de la Madre de Xavi a ver cantar su hijo?

A inicios de enero del presente año Karol G y Xavi se conocieron, el joven compartió una fotografía al lado de la cantante en su cuenta oficial de Instagram con el objetivo de guardar el momento y demostrar a sus seguidores con quien había estado. En ese entonces, el cantante de corridos tumbados ya le había arrebatado su título de ‘máximo exponente’ a Peso Pluma, ya que se encontraba en el Top 50 México y Top 50 global entre los más escuchados de Spotify.

Según lo indicado, ya Karol G y Xavi habían platicado hacer una colaboración o compartir el escenario con un sueño, que sin duda se le cumplió recientemente.

“Karol G enseñándole a Xavi cómo hacer un show en un público, gigante porque sabe que para allá va”, indica uno del tweet realizado en la plataforma ‘X’ (antes Twitter), que también fue acompañado por videoclips de la presentación.

Asimismo, entre los videos que se compartieron se encuentra el de la usuaria @lilianalonso97, tía del cantante en donde aparece al lado de su hermana, es decir, la madre de Xavi cantando ‘La Diabla’ con mucha emoción.

En la descripción se pueden apreciar dos mensajes, uno que indica: “La reacción de una mamá orgullosa” y otro que menciona: “Imagínate escuchar a tu hijo por primera vez en el Estadio Azteca”, haciendo que la publicación se hiciera viral rápidamente.

Aunque en los últimos días ha tomado más popularidad, Xavi ha preferido mantener su vida privada fuera del ojo público así que, lo poco que se sabe ha sido mencionado por él a través de sus redes sociales.