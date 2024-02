“¡Daniela es picosa!”: El juego de las llaves 3 llega más atrevida para explorar el deseo sin censura

“El mismo juego, nuevas llaves”, es el eslogan de la tercera temporada de El juego de las llaves, la serie tiene una nueva dinámica con varias novedades en cuanto a la historia y personajes.

Fabiola Campomanes, Alejandro de la Madrid, Mauricio Garza, Hugo Catalán y Cassandra Sánchez-Navarro platicaron con Publimetro sobre el regreso de esta tercera parte que se estrenará el 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad.

“Es una fecha increíble para el estreno. Espero que ese día mucha gente este viendo El juego de las llaves para que después vivan experiencias increíbles en la intimidad”, comentó Hugo Catalán, quien hace el papel de Leo.

Para Cassandra Sánchez-Navarro el integrarse al proyecto resultó una aventura llena de retos, sobre todo muy diferente a sus personajes anteriores.

“Ha sido una nueva aventura en todos los sentidos, siempre le doy mi todo a mis personajes, ahora le di mi todo y un poco más para poder meterme a este grupo maravilloso. Decidí hacer este personaje de Daniela, que es una mujer con responsabilidades en la casa y el trabajo, yo he pasado por ahí. Ella, se vio forzada a tener esa vida con responsabilidades y una agenda llena de actividades, que pone horarios hasta para su sexualidad... ¡Daniela es picosa!”, reveló Sánchez-Navarro.

El juego de las llaves viene con todo para este 14 de febrero. (Foto: Prime Video.)

La actriz puntualizó que la serie invita a cuestionar y reflexionar, “motiva a hablar con tu pareja y a preguntarse si se atreverían a... Soy una mujer sensual, conectada con mi sexualidad, pero ya estoy casada y felizmente casada, me enamoré de un gran hombre, estoy muy bien, gracias (risa). Suelo mentir en mi trabajo de actriz, pero no lo quiero hacer en la vida real, quizá se me antoje a mí, a él o a los dos un juego (risa)”.

Hugo Catalán, quien ha estado en las tres temporadas, señaló que lo mejor de la serie es el balance entre la comedia y el drama.

“Mi personaje me divierte. Me considero muy afortunado de que Leo haya llaga a mi vida, porque le he dado sangre, sudor y lágrimas. De las partes que disfruté es cuando se volvió stripper, eso me liberó; si no hubiera sido actor, pues sería stripper (risas). La serie ha tenido una curva y esta temporada entran nuevos jugadores, y Leo cambió para volverse más tirano”, añadió Hugo Catalán.

El juego de las llaves 3 viene con todo en el Día del Amor

Esta temporada de El juego de las llaves fue escrita por Jessica Silvetti y Gustavo Hernández de Anda y dirigida por Emiliano Arenales Osorio y Javier Colinas.

Mauricio Garza confesó que tuvo que quitarse de varios tabúes para su personaje de Rodrigo.

“Mi historia es de un pareja muy cotidiana, lineal que hacen las cosas muy conservadoras, pero al final ayudo a que la relación no se muera por el aburrimiento. Fue una súper oportunidad el integrarme a El juego de las llaves y para Mauricio fue un reto, porque fue quitarse ese pudor, clichés y tabúes; encuerarte o no encuertarte, al final decir es una escena más, eso fue muy bonito”, añadió Garza.

“Siempre quise ser actor porno, pero por dos cosas no lo soy: soy medio precoz y porque no pudiera que la gente me viera encuerado, no pudiera”. — Mauricio Garza

Mientras que para Alejandro de la Madrid, también fue liberador hacer a Samuel, “es un tipo conservador que empieza a experimentar problemas de disfunción eréctil (impotencia), eso le comienza a dar problemas con su pareja (Gaby Spino), y no encuentra la manera de salir de del conflicto . Descubre lo que le gusta en la parte sexual. Me gusta que se hablen de estos temas que el público se pueda identificar. Soy bastante pudoroso en la vida personal, eso me confrontó y fue muy liberador. Creo que la serie deja un mensaje, divierte, explora, genera consciencia, son muchas cosas al mismo tiempo”.

Por último, Fabiola Campomanes habló de Bárbara, que tiene varios desafíos para esta nueva temporada.

“Ella está muy enfocada en esto que descubre sobre Leo y su faceta de bailarín exótico, de un stripper. Ella quiere hacer de El Edén, un lugar para que la gente viva la experiencia de El juego de las lleves que a ella le hace tan feliz. La relación que mantiene con Helena y Leo, al enfocarse en el negocio, pues descuida sus relaciones y es cuando entra el conflicto. Yo me divierto, disfruto y me inspira el personaje tan libre; tal vez, en mi vida real no sé si podría, tendría que ver más adelante, pero por el momento estamos estancados en lo mismo (risa)”, finalizó Fabiola.

Novedades en El juego de las llaves 3

Nuevas llaves. Gaby Spino (Olivia), Alejandro de la Madrid (Samuel), Cassandra Sánchez-Navarro (Daniela) y Mauricio Garza (Rodrigo).

Llaves experimentadas. Humberto Bustos (Óscar), Fabiola Campomanes (Bárbara), Hugo Catalán (Leo), Horacio Pancheri (Valentín), Helena Haro (Carmen) y Antonio Fortier (Rubén).

Trama. A solo unos meses de la boda de Bárbara y Leo, el grupo continúa afrontando las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado. Unos cuantos se alejaron, pero en esta nueva temporada conoceremos a nuevos miembros que darán un giro a las vidas de los que se quedan. La interrogante en la historia es ¿el juego seguirá?

¿Cuándo y dónde se estrena?