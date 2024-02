Kalimba celebra 20 años de carrera artística: logros, altibajos y victorias

Kalimba está listo para dar sorpresas en los festejos de aniversario sus 20 años de carrera artística. El músico y cantante se sentó en el sillón de Publimetro para echar una mirada al pasado y presente, pero sobre todo para ser cómplice de una aventura que se realiza este martes por las calles de la Ciudad de México.

“Estamos por arrancar una celebración de 20 años. Me emociona mucho pensar en estos 20 años, pensar en cuánto tiempo ya ha transcurrido con el cariño del público, no solo los logros, las derrotas, las victorias, los altibajos, sino el hecho de seguir aquí. El hecho de poder sacar canciones y que la gente siga siendo identificada con esas que las haga parte de su vida, que las haga parte de su soundtrack, de momentos y de vivencias. Esa es la parte que más me emociona, más que los logros, premios o números”, explicó Kalimba.

Más allá de una entrevista, retamos a Kalimba a recordar algunos momentos especiales; es decir, 20 episodios como el marco perfecto de este festejo de vida.

1. Pasado

“Cuando me voy yo al pasado, al niño de Kalimba, me acuerdo de un escuincle irreverente musicalmente hablando que decía: ‘No, a mí me encantan estos géneros, a mí me encanta el punk, yo quiero tener mi guitarra y quiero vestirme de esta manera’. Cuando lo veo, lo admiro mucho, eso me hace hoy en día volverme a atrever”.

2. Primer concierto

“Culiacán como solista el 28 de junio de 2004 y me dejó un aprendizaje enorme”.

3. Ídolo musical

“Prince”.

4. Recuerdo de niño

“Una vez con mi papá que estaba cantando en un bar. Y una vez mi mamá, no me podía cuidar, entonces mi papá me llevó con él a trabajar. Mi papá sabiendo que no estaba bien, porque era un bar a las doce de la noche, decidió cantar El ratón vaquero: ‘esta canción que sigue, probablemente les va a sonar raro que la cante ahora, pero mi hijo vino a comer, a bailar y quiero que también disfrute este concierto, así que la voy a cantar’. Así que, cantó El ratón vaquero para mí”.

5. Primer disco

“Mi primer disco fue una travesía. Fue una travesía en la que yo luché entre justamente el Kalimba rockero y popero. El pop me sorprendió descubriendo que si te subes al escenario, ese mismo disco pop, que me dan sonidos con guitarras más duras, con una banda un poquito más agresiva, con arreglos distintos, también lo puedes transformar. Me sorprendió mucho el pop, la razón por la cual también decidí quedarme. Mi primer disco tengo que decir, que yo lo empecé con un poquito de negatividad de todo a todo, pero me enamoré”.

6. Momento clave

“Yo estaba en un concierto frente a 16 mil personas, estaba absolutamente deprimido, me quería ir a mi casa y dije: ‘No tengo ganas de estar aquí, no sé si quiero seguir cantando, no sé para qué lo estoy haciendo y no quiero’. Yo perdí todo propósito en la música y en la vida en general, porque descubrí que lo estaba haciendo de una manera egoísta. Entonces alguien me aconsejó empezar a hacerlo para ser libre. Creo que en ese momento, me di cuenta que estaba haciéndolo por las razones equivocadas. Sin darme cuenta hizo muy natural y cambió por completo, porque ahora hago lo que hago y no solo la música, sino que me enseña que todo lo que haga de aquí en adelante tenía que ser para servir, eso me cambió la vida”.

7. Canción favorita

“Huellas de lucha. Me encanta la idea de dejar huellas para seguir”.

Kalimba está listo para dar sorpresas por sus dos décadas de carrera artística. (Foto: Cortesía.)

8. Frase de vida

“La paz está antes que la felicidad, esa es siempre una frase de vida. Muchos años fue... Nunca es demasiada azúcar para una cosa. Pero, entendí que la paz va por encima de la felicidad”.

9. Dios

“Dios es paz. Dios es dejar de perseguir la felicidad. Creo que la felicidad nos hace perseguir muchas cosas. A veces caemos incluso en relaciones tóxicas, o en vicios, o en necesidades, o en ego, o en muchas cosas que nos satisfacen momentáneamente y lo confundimos con felicidad o nos causan felicidad momentánea. Pero cuando persigues la paz, la paz causa gozo, y entonces algo mucho más grande. Dios para mí lo es todo”.

10. Pasatiempo

“Los deportes, porque amo verlos, jugarlos y practicarlos. Los deportes me vuelven loco. Retomé el tenis, jugué muchos años futbol porque iba a ser futbolista. He jugado todos los sábados boliche, beisbol y voleibol; excepto el sector NASCAR, Fórmula uno, Polo, Rugby, pero fuera de hockey, el que quieras”.

11. Colaboración pendiente

“Me gustaría tener una canción con Leonel García, de los latinos. A nivel internacional, me encantaría una colaboración con John Miller.

12. Amor platónico

“Natalie Portman”

“Yo mismo me voy acordando de cosas, voy descubriendo, voy encontrando en que me he convertido de 20 años para acá” — Kalimba

13. Inspiración

“Dios. La verdad es que el amor. El amor me inspira mucho. El amor a mis hijos, el amor a estar vivo, el amor a mi carrera, el amor al público, el amor a una pareja, el amor a mi familia, el amor a mis amigos”.

14. Tesoro

“Me hace muy feliz estar con mis hijos. Si todas las las bendiciones que tiene mi vida me las quitaran y solo me dejaran jugar con mis hijos, pues estaría totalmente de acuerdo, no hay nada más valioso que ellos y todo lo demás es superficial y es vanidad”.

15. Corazón roto

“Voy a sonar muy humanista. Se me parte el corazón el darme cuenta de las capacidades que tenemos los seres humanos de dañar. Me rompe el alma, porque vivir es tan sencillo: odiar es una decisión y amar es una decisión; perdonar es una decisión y vengarte es una decisión. Así que el hecho de estar tan alejados del amor, decidir mal, decidimos más el odio, decimos más el rencor, más la venganza, decimos más el poder, la vanidad, eso me rompe mucho el alma”.

También puedes lee: JP Saxe confiesa su amor por el español y está listo para arrancar gira en México

16. OV7

“Son mis amigos. Los amo mucho y cuando sé que no están viviendo un buen momento, cuando sé que no lo están pasando bien es algo que me preocupa. Es uno de mis amores de mi vida como grupo, equipo, proyecto, familia y aprendizaje. Tengo pedacitos de cada uno de ellos. Creo que somos un gran grupo porque los siete proponemos cosas maravillosas, mágicas y espectaculares en el escenario. Cuando me toca hacerlo solo, yo no estoy solo, los llevo siempre en el escenario porque son mi familia y mis ídolos”.

17. Teatro

“Teatro es mi nueva pasión que ahora tengo y me está enseñando muchísimo”.

18. Gustos culposos

“Voy a decir que mi gusto culposo es Taco Bell. La última vez me comí un burrito y cinco tacos, luego fui por tres y me comí cinco. En la música me gusta Te ves buena de El General”.

19. Amar

“Amar te hace estar vivo y te inspira constantemente. Y claro, amar a veces duele, amar a veces lástima, pero la idea es amar, ¿no?”.

20. ¿Eres feliz?

“Kalimba es muy feliz. Primero que nada porque soy amado por Dios. No significa que mi vida sea perfecta y esté en absoluta paz. No permito que me llenen de vanidad y no permito tomarme tan en serio los halagos. Ninguna de las derrotas y ninguna de las críticas me destruye más de lo que tenga que hacer”.

“De repente, la industria te jala, como cualquier trabajo. De repente nos cansamos un poquito de querer proponer, de querer inventar, de querer hacer algo nuevo. El hacer algo nuevo siempre lleva un riesgo y una lucha contra la marea”. — Kalimba

Gira K20