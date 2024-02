Erika Buenfil revela cuáles son los mejores recuerdos que tiene junto a Lucero

Aunque muchos no lo recuerdan, hace aproximadamente 16 años Lucero y Erika Buenfil actuaron juntas para la telenovela ‘Mañana es para siempre’, la única producción en la que han tenido la oportunidad de compartir escenas, a pesar de la gran trayectoria que cada una tiene en el mundo de entretenimiento.

En esta increíble historia, la cantante interpretó a ‘Bárbara Greco de Elizalde’, mejor conocida como ‘La Hiena’, mientras que la actriz realizó el papel de ‘Montserrat Rivera de Elizalde’.

En la trama, la participación de Buendil fue especial, pero definitiva, ya que al personaje de Lucero le tocaba asesinar a Montserrat para quedarse con su esposo, ‘Gonzalo Elizalde Linares’ quien fue interpretado por Rogelio Guerra.

Por este motivo, a ambas famosas solo lograron compartir esta única escena para la trama. A pesar del tiempo corto que les tocó trabajar juntas, para Erika Buenfil fue una experiencia inolvidable, compartiendo en una reciente entrevista el orgullo que tuvo al participar junto a la llamada ‘Novia de América’ en este melodrama en el que también actuaron Silvia Navarro y Fernando Colunga.

“Disfruté mucho trabajar con Lucero, es encantadora y excelente compañera, divertida, entregada, te mira a los ojos, es una gran actriz. Yo tenía miedo porque pues ella era la protagonista y trae toda una parafernalia por así decirlo así, mucha cosa y yo dije ‘a lo mejor va a ser un poco difícil’, pero no, es encantadora, es extraordinaria compañera”, indicó la famosa recientemente.

Asimismo, la reina de TikTok indicó que a Lucero no le gustaba mucho si su personaje hablaba mucho o no, afirmando que es una buena compañía.

“Colunga no salía todavía porque aún eran niños (los personajes), yo era la pareja de Rogelio Guerra y ella entraba como de nuestra secretaria y no, no, no... es encantadora. Cuando hicimos la muerte (de su personaje Montserrat) nos reíamos, es muy buena compañera, no todas son muy buenas compañeras, he de decirte, y ella sí lo es”.

La respuesta de Lucero

Al ver lo comentado por Erika Buenfil, Lucero también decidió darle una respuesta:

“Qué adoradísima, mi querida Erika Buenfil. Gracias de corazón por esas palabras tan lindas. No se da tan fácil que una súper actriz con esa enorme trayectoria hable así de bonito de una compañera. Gracias por tu camaradería y cariño. Eres una picuda. Te abrazo y te quiero siempre”.