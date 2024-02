NCT y WayV: Ten estrena su primer álbum como solista

El cantante, bailarín y modelo tailandés de 27 años de edad Chittaphon Leechaiyapornkul mejor conocido como Ten y actual integrante de los grupos de k-pop NCT y WayV sorprendió a todos sus fans al anunciar su primer álbum en solitario.

Ten nació el 27 de febrero de 1996 en Bangkok, Tailandia y en 2016 hizo su debut con el grupo de k-pop NCT como parte la subunidad NCT U. Por otro lado, en enero de 2019, también tuvo otro debut en la agrupación WayV, en ese mismo año también debutó en el grupo SuperM.

Ten de NCT y WayV anuncia su debut como solista

La compañía SM Entertainment, dio a conocer que Ten lanzará su primer mini álbum en solitario el próximo martes 13 de febrero el cual contendrá seis canciones en total que serán todas en inglés. Ten es el segundo miembro de NCT en debutar como solista seguido de Taeyong, quien lanzó el material discográfico “Shalala” en 2023.

Tras el estreno, Ten se embarcará en una gira o tour por algunas partes de Asia, la cual dará inicio en febrero y concluirá en abril.

16 y 17 de febrero - Seúl, Corea del Sur

3 de marzo - Bangkok, Tailandia

9 de marzo - Hong Kong, China

27 de abril - Yakarta, Indonesia

Como parte del primer teaser o adelanto, se compartió la siguiente frase, “Cuando llega la medianoche Tirando de los hilos, Hermosa energía de la realeza del monstruo, soy tuyo Tocando mi corazón, de ninguna manera soy puro Inclínate y reza ante ti” (”When the midnight comes Pulling the strings, Beautiful monster royalty energy, I am yours Playing my heart, ain’t no way I’m pure Bow down and pray to ya”) por lo que los fans de Ten especulan que es la letra del sencillo o single principal.

Ten de NCT y WayV anuncia su debut en solitario. / Foto: SM Entertainment

Ten estrena su primer álbum como solista

Y llegó el 13 de febrero, fecha en la cual, Ten de NCT y WayV estrenó su primer álbum como solista, el cual se compone de seis temas en total.

Nightwalker

Water

Dangerous

ON TEN

Shadow

Lie With You

Cabe destacar que el tema ‘Nightwalker’ es el sencillo o single principal del primer álbum de Ten, por lo que se estrenó un MV o video musical oficial a través del canal oficial de YouTube de SMTOWN.