Sergio Mayer asegura que Poncho de Nigris prohibió a su esposa participar en ‘LCDLF’

En las últimas semanas la relación de Poncho de Nigris y Marcela Mistral ha sido fuertemente señalada tras rumores de una posible separación, es por ello que Sergio Mayer aprovechó para hablar de una situación en particular, asegurando que el conductor le prohibió a su esposa participar en ‘LCDLF’.

Los señalamientos sobre una supuesta separación comenzaron tras la publicación de un video de YouTube, el cual mostró a la pareja en medio de una conversación sobre su futuro como pareja, no obstante, muchos de sus seguidores destacaron que se notaba incomodidad en Marcela.

Poncho de Nigris Poncho de Nigris envuelto en escándalo por negarle tv e internet a sus empleadas (Instagram @Ponchodenigris @musamistral)

¿Poncho de Nigris prohibió a su esposa participar en ‘LCDLF’?

En medio de la polémica por la que atraviesa la pareja, Sergio Mayer habló de la situación, refiriéndose a su compañero como misógino, explicando que Marcela Mistral recibió una invitación para participar en ‘La Casa de los Famosos’, no obstante, la rechazó por Poncho de Nigris.

“Sobre si la trata mal, no lo sé. No puedo decir algo tan grave, me parece algo muy delicado. Lo que sí sé es que parte de su misoginia, a ella la invitaron a entrar a La Casa de los Famosos, pero él dijo que por ser mujer no podía y no debía entrar”, comentó el exdiputado.

De acuerdo con las declaraciones del actor mexicano, el integrante del team infierno no dejó que su esposa participara en el reality show por ser mujer, considerando que no era correcto para su relación.

Poncho De Nigris y Marcela Mistral Poncho De Nigris y Marcela Mistral (Instagram: @musamistral / @ponchodenigris)

Asimismo, Mayer señaló que gran parte del éxito que tuvieron los integrantes del team infierno fue por el apoyo de Marcela Mistral a través de canciones, entrevistas y difusión en redes sociales, por lo cual, destacó que su personalidad debería ser aprovechada en la televisión.