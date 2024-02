Sergio Corona: el actor más longevo de México da una cátedra de vida a sus 95 años

Sergio Corona ha pasado por momentos únicos a lo largo de sus más de 60 años de carrera artística. El primer actor trabajó con las grandes figuras del cine mexicano, ahora decidió dejar parte de sus anécdotas en Te invito a mi camerino.

En el libro comparte su trayectoria desde sus inicios hasta convertirse en una figura icónica del cine y la televisión. A través de las 288 páginas, los lectores descubrirán cómo la disciplina y el trabajo arduo fueron los cimientos de su ascenso al estrellato, ofreciendo valiosas lecciones de vida y motivación.

“Es que en los camerinos, pues se cuentan tantas intimidades, ya sean familiares, de amigos y del público que llega a saludar. Todo esto son buenas conversaciones que se tienen en los camerinos, por eso puse ese título”, adelantó Sergio Corona.

El actor mexicano, de 95 años, recientemente tuvo un problema de salud, pero agradece a la vida llegar a esa edad tan lúcido.

“Estoy contento de que todavía puedo trabajar, actuar y escribir de todo esto. Ya no puedo correr, ya no puedo brincar, pero ya mis rodillas están cansadas y sin fuerza. Puedo seguir hablando, puedo seguir pensando y puedo seguir jugando. También, puedo usar los dobles sentidos sin llegar a la vulgaridad, sino al humor que nos divierte, que nos provoca sonrisas”, explicó.

Sergio Corona platicó sobre su libro Te invito a mi camerino que celebra a sus 95 años de edad. (Foto: Cortesía.)

Sin entender mucho de la tecnología y las redes sociales, Sergio Corona, prefiere un trato directo con la gente.

“La tecnología hace más fácil la vida y nos acerca, pero también nos aleja. Soy de la vieja, pero de la muy vieja escuela (risa), y me gusta hablar mirando a los ojos”, confesó.

Te invito a mi camerino es un sincero relato sobre los altibajos, los triunfos y las lecciones aprendidas en su carrera.

“No quiero quedarme nada más con este libro, creo que puedo tener temas para otros. He escrito otras cosas como monólogos, rutinas de comediante y de albures que son pícaros, pero no deben ser groseros o vulgares. Estoy contento de que las personas que lean el libro, pues se divierten. Lo que yo busco y lo que trato es procurar que las personas pasen momentos agradables en cada página. Fue discretamente contado para que no fuera de conflicto, sino que estaba dentro de lo que había sucedido, pero no tiene vulgaridades, no tiene groserías, no tiene cosas indecentes, porque no dicen cosas que no deban contarse, sino que todo va dentro de la historia en camerinos.”, puntualizó.

Sergio Corona es considerado ya una leyenda del cine y la televisión, ampliamente reconocido en la industria del entretenimiento. Al preguntarle si la palabra retiro está en su vocabulario respondió, “tengo 95 años, y si llegué a esta edad trabajando, pues seguiré hasta que el cuerpo y la mente me lo permita”.

“Me ha tocado despedir a grandes amigos y compañeros, sé que mi turno está cerca, así que solo me queda disfrutar, compartir y vivir. No se trata solo de vivir más, sino vivir de manera plena”. — Sergio Corona

Su carisma y versatilidad lo han convertido en una figura querida por el público, y dio su opinión sobre la comedia que se hace en la actualidad.

“Hay algunos que se exceden, no de humor, sino ya dicen otro tipo de palabras que puedan resultar insultos o vulgaridades. No se trata de eso, sino que el albur es un juego de palabras, pero que van con el humor. He visto muy poca de la comedia que se hace hoy en día. No puedo calificarla, porque he visto muy poca. He visto cosas que la verdad no me han gustado, sobre todo usando los términos que se han calificado como groserías o vulgaridades. Pero veo que a la gente le gusta y me llaman la atención las carcajadas del público, porque la disfrutan, así que hay un sector que les gusta y no lo critico”, comentó.

