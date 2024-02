Cristian Castro reacciona las críticas que le hacen los fans por hablar con acento argentino

El reconocido cantante mexicano Cristian Castro ha generado revuelo en las redes sociales debido a las críticas que ha recibido por adoptar un acento argentino en algunas de sus recientes apariciones públicas.

Cristian Castro habla de su padre con ¿Acento argentino? 😱👇| #Chismorreo pic.twitter.com/JuCqgaeiEP — Chismorreo (@ChismorreoTv) February 13, 2024

El artista, quien reside en Argentina desde hace varios años, explicó las razones detrás de su peculiar elección lingüística durante una entrevista con el programa Ventaneando.

La razón detrás de este cambio en el acento de Cristian Castro se encuentra en su relación con Mariela Sánchez, su novia de nacionalidad argentina. Su decisión de mudarse a Argentina para estar con ella ha llevado a que el cantante se integre más profundamente en la cultura y la lengua de este país.

En los últimos tiempos, varios programas de entretenimiento argentinos han invitado a Cristian, y en estas apariciones se le ha visto expresándose con el distintivo acento sureño, característico de la región. Ante las críticas que ha recibido por este cambio lingüístico, el cantante no dudó en abordar el tema de manera directa en la entrevista con Ventaneando, según reseña El Heraldo.

Con un toque de humor y sin perder su característico estilo, Cristian Castro respondió a las críticas con la siguiente declaración.

“Yo les dije: ‘Cuando vaya a México van a ver que hablo perfectamente mexicano’, y cuando voy a España soy medio español porque me mimetizo y me gusta mimetizarme, es un hobby que tengo, disculpen ustedes. Disculpe el público y disculpe México que no le gusta que un mexicano hable otro acento, yo los entiendo, pero estoy en Argentina y digo: ‘Ay, que bien hablar como argentino’”.