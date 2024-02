¿Gabriela de la Garza deja la actuación? Revela nueva aventura sobre ruedas en México

Gabriela de la Garza no solo domina el mundo de la actuación en el cine, la televisión y las plataformas, sino que ha encontrado otra maneras de inspirarse y conectar con el mundo. El pasatiempo del patinaje que inició de niña, ahora se convirtió en un trabajo y necesidad de mostrar al mundo el poder del roller dance.

“Mi primer encuentro con los patines fue de niña. Yo aprendí a patinar en Chapultepec. Ahí me me llevaba mi papá y me amarraba un cojín de la sala con un mecate para cuando me dieran mis sentones. Me acuerdo que hasta me daba vergüenza y le decía: ‘¿Cómo voy a patinar así?’. Él me decía ‘pues así, pues ni modo, para que no te lastimes’, porque en ese tiempo no había las protecciones que existen ahora”, compartió Gabriela de la Garza.

Gabriela de la Garza está lista para rodar con Bliss On Wheels. (Foto: Cortesía.)

La actriz mexicana, aclaró que ser parte de Bliss On Wheels en México, no quiere decir que se olvidé de la actuación.

“Casualmente ahorita me estás recordando algunos comentarios que he tenido últimamente, de ‘¿qué onda, ya no actúas o ya nomás patinas?’. Uno puede ser muchas cosas en la vida, y otra de mis pasiones es el patinaje sobre ruedas. Mi meta fue crear un movimiento que le llegara a la gente, que me ayudara a compartir los beneficios que yo he encontrado; otra de mis pasiones es la psicología. Encontrar balance en las ruedas es encontrar balance en tu vida, y el paralelismo es increíble. Ahora, estamos trayendo patinadores profesionales de otros lados del mundo a que nos enseñen y a que nos fortalezcan, porque realmente la comunidad rollera en México, pues la gran mayoría somos autodidactas”, explicó.

Bliss on Wheels es un movimiento que conecta comunidades alrededor del mundo, con el objetivo de promover, difundir y fortalecer el roller dance, y en los próximos días se harán el workshop con dos estrellas internacionales: Keon Saghari y Candice, de Los Ángeles.

“Es la tercera vez que lo hacemos, somos bien jóvenes. Empezó en mayo del año pasado, no tenemos un año y en esta tercera ocasión vienen dos bailarinas y directoras artísticas fantásticas de Los Ángeles. Así que pues nada, ahora sí que no hay pretexto para que vengan y aprovechen está actividad familiar. Y por supuesto, tenemos también la fiesta que ya es tradicional. Tenemos chiquitos desde dos años que han ido hasta abuelitos, La verdad es un ambiente increíble y se van a divertir”, agregó la actriz.

“Hace algunos años unas amigas me regalaron unos patines de cumpleaños, pero los guardé en mi clóset y hasta la pandemia los volví a sacar y me enganché durísimo, no los volví a soltar”. — Gabriela de la Garza

De la Garza vive su carrera con muchos retos más allá de la pantalla, “es infinito lo que se puede hacer y y conjugar un montón de cosas que me gustan como la actuación y el baile, pues yo empecé como bailarina y y lo dejé antes de ser actriz. El patinaje sobre ruedas es toda esta onda del servicio, la terapia y la psicología; encontré algo que reúne todo lo que me gusta hacer en la vida”.

Patinar vuelve a estar de moda

“Es una disciplina que como bien dices, pues muchos aprendimos cuando éramos pequeños. Todavía somos esa generación que crecimos en la calle jugando, y patinando, cuando no teníamos todavía teléfonos celulares. Es una disciplina que nos remonta a esos momentos que nos trae esa nostalgia, esa libertad y felicidad de ser libres; además, de las rodillas y manos raspadas (risa)”, añadió Gabriela de la Garza.

Talleres y actividades

Bliss on Wheels incluye entre las actividades talleres que se impartirán dos clases al día, de dos horas cada una, una para principiantes y otra para intermedios/avanzados. El programa completo aquí

Un sueño tener a Candice y Keon en CDMX. ¡Estoy lista! #rollerdance 🛼😋🛼https://t.co/78wgBS6M79 pic.twitter.com/Tf7QqixHWv — Gabriela De la Garza (@gadelagarza) January 18, 2024

“Es una meditación en movimiento tal cual, es darte ese espacio a ti, a tu bienestar, a tu diversión y es algo distinto además, es algo que te obliga a vencer tus miedos, a superar tus limitaciones y es algo que de verdad no te puedes perder”, finalizó.

¿Dónde y cuándo?

Lugar : Ballroom del Pinche Bar, Lago Iseo 296, Polanco, CDMX.

: Ballroom del Pinche Bar, Lago Iseo 296, Polanco, CDMX. Fecha: 23, 24 y 25 de febrero.

23, 24 y 25 de febrero. Boletos ya están a la venta en www.blissonwheels.mx

