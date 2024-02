LCDLF4: Mariana González se enfada por ser nominada y promete encarar a quienes votaron en su contra

La participación de Mariana González en “La Casa de los Famosos 4″ no ha sido muy relevante, ha estado manteniendo un perfil bajo, por lo que se ha visto como alguien sumamente serena.

Pero eso cambió después de quedar nominada, así que cuando se encontraba junto algunas compañeras de su cuarto, despotricó contra los participantes del cuarto tierra, porque está segura que fueron ellos quienes la nominaron.

Mariana esta emputada con Maripily, Lupillo y Gregorio ahhhhhhh se prendio estooo #LCDLF4 pic.twitter.com/mbewIf7PZW — Steph🇨🇴✨ (@stephhhob) February 16, 2024

“A cada uno le voy a decir su pinche precio… Y listo, y no porque me quiera quedar, porque esto para mí es una pinche injusticia, porque, ¿Mariana que les hizo? Mariana no les hizo nada”, expresó Mariana González molesta.

También te puede interesar:

¿El escape de Thalí García fue puro show? Te explicamos los motivos que llevan a creer eso

¿Cuándo ocurrió el secuestro de Vicente Fernández Jr?

¿Pretende cambiar su estrategia? Aleska le dice a Clovis que debe jugar para su equipo

Mariana González dice que Thalí García no es buena persona

Cuando Cristina Porta le mencionó que ellas también nominaron a La Divaza por estrategia, Mariana González replicó que al menos ella sí hacía algo, cocinaba, limpiaba y convivía, pero el influencer no.

Oigan fans de #Thali que están votando por Mariana… aquí les dejo las declaraciones que acaba de hacer de ella “dice que de buena persona no tiene nada” pero que no le decía nada para no pelear ☺️ #LCDLF4 #LCDF4 #LaCasaDeLosFamosos4 pic.twitter.com/bua8YLv3Pt — Breaking News (@breakingitnews) February 16, 2024

La Kardashian mexicana después empezó a hablar mal de Thalí García, diciendo que era alguien sumamente conflictiva y que estaba llena de contradicciones, en especial con el tema de la comida.

Mariana: “ Thalí esta donde tiene que estar, allá. Por que ella no esta bien psiquiátrica mente”#LCDLF4 pic.twitter.com/AFIVgYgkly — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 16, 2024

“Nos peleaba porque sí, porque no, porque llovía, porque no llovía, porque todo. Esa mujer tiene varias personalidades múltiples. Por mí, qué bueno que se fue, qué bueno, felicidades que estas en tu casa, porque de buena persona no tienes nada”, aseveró Mariana González.

Bueno básicamente Mariana dice que era amable y educada pero como la nominaron ya no lo será, dice que su nominación es injusta porque es sin motivos pero ella también participó en una estrategia de grupo, los tres cuartos hicieron complot ayer 🤐 #LCDLF4 pic.twitter.com/fAUa7qEeSD — nacho con O (@Michelsonfancl) February 16, 2024

En la mañana, la esposa de Vicente Fernández Jr. les comentó a otros participantes que dejará de ser amable y buena, porque no le sirvió para salvarse de la nominación.

Uy Mariana trae un chisme de otro nivel, que lo suelte, no se dice, se hace🤣🤣🤣 #LCDLF4 pic.twitter.com/nVBmhNMOml — nacho con O (@Michelsonfancl) February 16, 2024

Y no acabó ahí porque Mariana González aseguró que tenía conocimiento de un chisme de otro nivel que podría desestabilizar a varios miembros de “La Casa de los Famosos 4″, sobre todo a los del cuarto tierra.