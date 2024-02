“Si un perro se enamora, ves qué fácil él se doma”, esto dice la nueva canción de Peso Pluma

El lanzamiento del nuevo tema musical de Peso Pluma parecía tener previsto su truene con Nicki Nicole. El cantante mexicano hizo una colaboración con Junior H, llamada “A tu manera”, y el contenido de la letra tiene ciertos mensajes que fácilmente podrían estar relacionados con su situación sentimental actual.

“Dimе cómo el mal de amor se cura/ Cupido me tiene en duda/ Me duele no poderte ver/ Si un perro se enamora, ves qué fácil él se doma/ Dime si a mí me piensas también, Baby, pa’ mí tú ponte, mi cora se rompe/ Si no te tengo aquí me vas a enloquecer/ Te estoy llamando borracho pa’ ver si te cacho/ Borré la agenda que esta noche te quiero ver”, reza uno de los estribillos de la canción de la Doble P con Junior H.

Palabras más, palabras menos, la canción trata sobre estar con el corazón roto por una ruptura. En cualquier otro contexto, el tema habría pasado desapercibido, pero apenas a 3 días de que Nicki Nicole lo botara, las cosas cambian por completo.

Peso Pluma fue captado tomado de la mano de una mujer, tras los festejos del Super Bowl y Nicki Nicole, al ver estas imágenes, decidió terminar con la relación.

Lo más insólito del caso es que toda esta escena explota un martes 13 de febrero, día relacionado a la mala suerte. Y para completar ocurre en la víspera de San Valentín o Día de los Enamorados, lo que le inyecta aún mayor polémica a la situación.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, dijo Nicki Nicole en una historia de Instagram.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, cerró con su breve mensaje.

Peso Pluma, hasta ahora, no se ha pronunciado en sus redes sociales.