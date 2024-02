¿Para Nicki Nicole? La letra de la nueva canción de Peso Pluma por la que le llaman “descarado”

En medio de su polémica ruptura con Nicki Nicole por presunta infidelidad, Peso Pluma está de estreno con una nueva canción en colaboración con Junior H, llamada A tu manera.

El famoso ya tenía marcada esta fecha en su calendario para el lanzamiento de nueva música, pero curiosamente coincide con la crisis de su relación con la argentina.

A través de sus historias de Instagram la rapera confirmó la infidelidad y la ruptura, después que él fuese captado tomado de la mano y muy cariñoso con otra mujer en Las Vegas.

La letra de la nueva canción de Peso Pluma que dicen va para Nicki Nicole

La nueva canción de Peso Pluma se suma a las ya varias colaboraciones que ha tenido con Junior H y que lanza importantes indirectas hacia su ex, Nicki Nicole.

Por ejemplo, parte de sus versos relatan que “¿Cómo decir que te extraño sin decir que te extraño? Esto no se puede morir, ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tattoo? ¿Qué me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud, tú me pones en el mood”.

Peso Pluma y Nicki Nicole

El tema musical habla sobre estar dolido por la ruptura con ese ser especial, lo que a muchos internautas también les ha despertado sospechas sobre si la pelea de los famosos se tratará de una estrategia de marketing.

“Me duele no poderte ver. Si un perro se enamora, ves qué fácil él se doma. Dime si a mí me piensas también. Baby, pa’ mí tú ponte, mi cora se rompe. Si no te tengo aquí me vas a enloquecer. Te estoy llamando borracho pa’ ver si te cacho, norré la agenda que esta noche te quiero ver”, dice en otra parte.

Ante esto, las redes sociales han reaccionado afirmando que el intérprete es “un caradura por la letra de la canción”, “el descaro total”, “te engañan y después regresan inocentes”, “todos vuelven”, entre otros comentarios.