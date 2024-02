Llevó a su mamá de 72 años a conocer el mar y su reacción se hizo viral

Gisela Grassi y Franco Pisano, una pareja de Mercedes, provincia de Buenos Aires, se encontraban planeando una escapada Miramar para el feriado de carnaval junto a su hija. No obstante, una pregunta clave cambió sus planes: “Isa, ¿conoces el mar?”, la inesperada respuesta de la mujer los dejó sorprendido a ambos, así que buscaron emprender otro rumbo que se convertiría sin duda en un momento memorable para todos.

Gisela tiene cinco hermanos y fue abandonada por su madre cuando tenía tan solo cuatro años de edad. Desde ahí fue acogida por su padre y su madrastra, Isabel. Esta última, se hizo cargo de ellos y formaron una gran familia, convirtiéndose de esta manera en una figura maternal muy querida para los pequeños.

“Se hizo cargo de nosotros con mi papá. La queremos, la adoramos como si fuera nuestra madre”, indicó durante una conversación con el Diario Digital infobae.

De esta manera, la mujer oriunda de Mercedes no dudo ni un solo instante en hacer el viaje que nunca pudo realizar con su papá.

“Una vez estaba hablando con él y le pregunté si conocía el mar, me dijo que no y le prometí que lo iba a llevar”, recordó

Sin embargo, unos días después el hombre falleció de manera repentina, truncando completamente el sueño compartido, pero ahora la vida les brindó otra oportunidad para que finalmente pudiera poner los pies en el agua, la emoción era tan grande, que a la mujer debieron vendarle los ojos hasta llegar a la orilla del mar en donde lograron destapar y así pudo ver su gran inmensidad.

“Cuando vi el mar, no podía creer la belleza indescriptible. Sentí mucha paz, porque ese día no había gente. Estaba muy muy feliz, no podía creer lo gigante que es y el tamaño de sus olas. Fue increíble”, señaló Isabel.

Asimismo, junto a su yerno, su nieta y su hija, la mujer logró disfrutar algunos días en la playa, momento que fue inmortalizado en diversos videos y fotografías que subieron a redes sociales Los cuales han obtenido más de 800 mil visualizaciones.