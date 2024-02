Seguidores opinan que Lupillo Rivera se hace la víctima con sus problemas familiares

“Yo llegaba al punto donde sentía que mi mamá no me quería y lloraba y me dolía, y ahora puedo decir que no me duele”. Así se expresa Lupillo Rivera cada vez que tiene que tocar el tema de la convivencia con su madre, y es que hace algunos días en la suite, el cantante junto a Thalí García, hablaron sobre sus madres en un intercambio muy privado. Se encontraban bebiendo una botella de vino mientras el hermano de ‘La Diva de la Banda’ reveló que muchas veces pensó que el trato de la mujer que lo trajo al mundo, no era el mismo con él, que con el resto de sus hermanos, y manifestó que con el pasar del tiempo pudo irlo superando.

La estadía del integrante del show más visto del momento, ha sido polémica y diversos episodios lo tienen ocupando uno de los primeros puestos en la lista de favoritos. Una de las características del reality es que los habitantes confiesan muchas realidades de sus vidas y Rivera tocó fondo al decir muchas situaciones que lo hacían pensar que no era querido por Doña Rosa.

Por su parte, Thalí tras la revelación de Lupillo, confesó que la relación con su madre tampoco fue buena. Sin embargo, relató que ella trabajó en ello y con el paso de los años entendió que su mamá fue criada de forma diferente y por esa situación chocaban mucho. Una vez que entendió que ella no era el problema, lo platicó con su madre y quedaron en muy buenos términos.

Los seguidores del intérprete de regional mexicano se expresaron

“Nooooo está bien que te victimices dañando a tu mama Lupillo...esa sra tendrá defectos como todos, pero si es una leona cuando se trata de sus hijos. Pensé que tu ibas alumbrar con luz propia”.

“Lupillo se hace la víctima!!!! La vieja con sus defectos pero siempre da la cara por ellos. Es injusto. Va ser la estrategia de él victimizarse y dejar mal a la madre”, son algunas de las expresiones en redes sociales.