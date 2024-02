LCDLF4: Lupillo Rivera revela que su ex Giselle Soto sí le fue infiel

Lupillo Rivera realizó hace poco una gran confesión en “La Casa de los Famosos 4″, pues acabó por confirmar la noticia que se había compartido hace un tiempo y es que su ex novia Giselle Soto sí le fue infiel.

Poco antes de que la pareja terminara, se había dado a conocer que su entonces pareja, con quién llevaba un tiempo viviendo, se había ido a Las Vegas para encontrarse con el boxeador Fernando Vargas.

Lupillo Rivera confirma el final de su relación con Giselle Soto y aclara presunta infidelidad: “La mujer me entregó tres años de su vida, mis respetos para ella, se lo agradezco su tiempo."



Lee la nota completa en el link🔗

.https://t.co/WyCc6L6hOh pic.twitter.com/bBdaWaiGOp — elavisomagazine (@elavisomagazine) May 11, 2023

Giselle Soto negó que eso fuera cierto y hasta Lupillo Rivera salió a defenderla, asegurando que ambos se separaron por un montón de factores que acabaron por quebrar su relación.

También te puede interesar:

Exnovia de Lupillo Rivera comparte los verdaderos motivos de su ruptura

Tras su ruptura con Lupillo Rivera, Giselle Soto se pronuncia por primera vez sobre los rumores de infidelidad

Giselle Soto le habría puesto los cuernos a Lupillo Rivera con Fernando Vargas Jr

Una amiga de Giselle Soto le contó a Lupillo Rivera la infidelidad de su novia

Hace unos días, Giselle Soto volvió a tocar el tema de su ruptura con Lupillo Rivera y culpó a sus hijas, expareja y familiares del quiebre de su relación.

¿Lupillo Rivera se casó en secreto con Giselle Soto?😱



Sus seguidores fue que Giselle en el texto se nombró como esposa del cantante, dando entender que ambos ya habían contraído matrimonio. Pero hasta el momento ni Giselle, ni Lupillo han declarado nada. pic.twitter.com/WCiXLbHnss — Romega TV (@Romegadigitaltv) February 1, 2021

No obstante, el cantante le contó a su compañera de suite, Sophie Durand, que él se llegó a enterar de la infidelidad de su ex antes de que la noticia llegara a los medios, por lo que empacó sus cosas y la confrontó. Ella negó todo, aunque igual acabó yéndose a casa de sus padres.

Poco después, una amiga de Giselle Soto le contó a Lupillo Rivera toda la verdad: “Si soltó la sopa, esa morra. Me dijo: ‘Yo sé que siempre fuiste muy bueno con ella, pero hay personas muy mal agradecidas.”

Y añadió: “A mi no me gusta herir a las parejas, a mí me gusta que, si se van a ir, que se vayan bien. A la larga a mi me funciona y sí se fue y pues toda madre, pues la prensa es muy cruel. Y ya pasó todo lo que pasó y ya qué chingados, ya no la pude ayudar. Traté de hacer diferentes entrevistas para darle la vuelta a lo pendejo, pero la gente no es tonta, la gente es bien inteligente”.