Manelyk González se embarazó a los quince años y decidió ir a una clínica clandestina

Manelyk González compartió nuevos detalles de su vida en una reciente entrevista, donde confesó que cuando tenía 15 años de edad salió embarazada, así que tomó la decisión de no concretar la concepción.

Así lo dijo en la entrevista semanal que realiza y comparte Yordi Rosado a través de su canal de YouTube. La exAcaShore recuerda que en aquella época era ilegal abortar, por lo que tuvo que recurrir a una clínica clandestina.

“Yo le daba duro, y de repente a mí no me bajaba y me hago una prueba y embarazada, a los 15 años, fue como qué hago, tenía 15 años, nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener, no hay manera no era lo que yo quería en mi vida, ahorita creo que ya hay más información al respecto, en ese momento era re ilegal, no sabía qué hacer, te satanizan y te queman como bruja”, relató Manelyk González.

Manelyk González llegó a pensar que perdería la vida tras acudir a una clínica clandestina

Manelyk González tachó a la clínica clandestina a la que acudió para interrumpir su embarazo como un “matadero”, además esa experiencia hizo que se cuestionara muchas cosas, como si volvería a tener la oportunidad de ser madre o el aborto le arrebataría esa posibilidad.

La llamada Reina de los Realities mexicanos, contó que su hermana fue quien la llevó a ese lugar y les avisó a los padres de su pareja que se practicaría un aborto.

“Llegan, me meten a una sala de quirófano y abajo hay una cubeta verde, me acuestan y me dicen que todo va a estar bien, me empiezan a amarrar, me dejan ahí como 5 minutos, te pasan tantas cosas por tu cabeza en ese momento”, compartió Manelyk González.

Y añadió: “llega el doctor, me anestesió y bye, desperté y pensé en si me llegaría el arrepentimiento y tú no sabes si vas a quedar bien, mal, si vas a tener hijos y eso me daba vueltas”.