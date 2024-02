Manelyk aclara en una transmisión que MTV todavía la sigue buscando para hacer Acapulco Shore

Ambas me caen bien, pero creo q Manelyk es una mujer q no madura y q está abusando de una muchacha q aún está aprendiendo y comenzando el camino. El reclamo fue legítimo: NO al clasismo. #lcdlf3 #lcdlf4 Insultar a 3ros para atacar a Leslie no va. Al final ambas son casi iguales. pic.twitter.com/8gyR1lPqgD