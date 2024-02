“Quería tener un hijo”, Manelyk revela la verdadera razón por la cual terminó con Jawy

La exintegrante del reality show de MTV Acapulco Shore, Manelyk González, sigue dando de qué hablar, y es por las declaraciones que recientemente realizó acerca de su exprometido Jawy Méndez, donde reveló la verdadera razón por la cual finalizó su relación con él.

Por otro lado, Mawy, el nombre del ship que se le dio a Mane y Jawy, se comprometieron en enero de 2021 tras consagrarse como una de las parejas más polémicas del reality show Acapulco Shore, pero tan solo un par de meses más tarde pusieron fin a su relación y compromiso.

Manelyk revela la verdadera razón por la cual terminó con Jawy

Fue en el más reciente episodio de ‘La entrevista con Yordi Rosado’ conducido por Yordi Rosado, donde Manelyk González fue la invitada y reveló la verdadera razón por la cual terminó su noviazgo con Jawy.

“Con mi novio Jawy nunca pudimos embarazarnos, no quiero hablar de un Dios y un castigo, porque no creo que eso se castigue pero en ese momento sí decía que era karma, creo que fue otro de los problemas por el qué nos separamos, era una obsesión porque yo quería tener un hijo, era mi realización como mujer, quería tener un hijo, fui a una clínica porque quería gemelos y yo juraba que era por el karma”, reveló Manelyk.

Manelyk revela la verdadera razón por la cual terminó con Jawy. / Foto: Getty Images

Cabe mencionar que durante la misma entrevista con Yordi Rosado, Manelyk compartió que abortó a los 15 años de edad puesto que no se sentía lista para tener un bebé, “Desperté y llega el arrepentimiento, no hay vuelta atrás y no sabes si vas a quedar bien, si vas a poder tener hijos otra vez. Yo estaba mal, estaba triste, arrepentidísima y creo que mi hermana le comenta a mi papá y mi papá a mi mamá, ella viene llorando y dice”.