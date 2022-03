Manelyk habla del anillo de compromiso que le dio Jawy y lo compara con el de Belinda y Christian Nodal

La ex integrante de Acapulco Shore, Manelyk, sigue dando de que hablar, y es por las declaraciones que hizo acerca de su ex prometido Jawy, en las cuales, daba a entender que el anillo de compromiso que le había dado hace un par de meses, le había salido muy barato. Mane se encontraba en una conferencia de prensa junto Trixy Star cuando fue cuestionada acerca de su ex compromiso con Jawy y por supuesto de su anillo.

Mane y Jawy. La ex integrante de Acapulco Shore, Manelyk, compara el anillo de compromiso que le dio Jawy, con el de Belinda y Christian Nodal. / Foto: Instagram

“Ese anillo yo me lo puedo comprar 10 veces”, Manelyk habla del anillo de compromiso que le dio Jawy

Mane declaró que no valía la pena tener el anillo porque “Ya no es y ya no va a pasar” y agregó “Ese anillo yo me lo puedo comprar 10 veces”, además lo comparó con el anillo de compromiso que Christian Nodal le dio a Belinda “Claramente si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues, ni de pend*ja lo regreso, me desaparezco y dejo de trabajar, pero lamentablemente no es así, pues, que se quede el anillo y que se lo meta por donde le quepa”.

Por otro lado, Mawy, el nombre del ship que se le da a Mane y Jawy, se comprometió en enero de 2021 tras consagrarse como una de las parejas más polémicas del reality show Acapulco Shore, para que a los pocos meses pusieran fin a su compromiso. Por su parte, Jawy le pidió matrimonio a Mane en las playas de Colombia y varios miembros de Acapulco Shore asistieron a dicho acto.

Mane y Jawy. La ex integrante de Acapulco Shore, Manelyk, compara el anillo de compromiso que le dio Jawy, con el de Belinda y Christian Nodal. / Foto: Twitter

Cabe recalcar que la propuesta de matrimonio se suscitó el día del cumpleaños de Mane y fue engañada por todos sus amigos quienes sabían de la sorpresa. Por otro lado, después de que Jawy la sorprendiera, Mane solo se limitó a llorar y gritar de la felicidad.