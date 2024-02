Sergio Mayer reacciona con una respuesta contundente contra quienes lo llamaron estafador

La relación entre Sergio Mayer y sus excompañeros del Team Infierno, en La Casa de los Famosos México, parece estar en un punto sin retorno.

Wendy Guevara, Poncho de Nigris y otras personalidades lo han calificado de estafador, por supuestos ofrecimientos del actor para manejar las redes sociales, canales de YouTube o diferentes plataformas digitales y presuntamente quedarse con esas regalías.

Mayer ofreció una entrevista a TV y Novelas para responder de manera contundente contra quienes le hacen estos delicados señalamientos.

“No hay una sola persona que pueda decir que le he robado, de verdad no hay nadie que pueda decir que tenga un problema conmigo porque le robé, todos se sienten mal porque yo genero más, y lo entiendo, soy el productor, soy el creativo, soy el que invierte y sí, gano más que a los que contrato”, dice Sergio Mayer al sitio antes mencionado.

“Todos me envidian, pero te digo algo, me podrán envidiar e imitar, pero la luz y la esencia no me la pueden robar”, añadió el exdiputado.

Sergio dejó de seguir a algunos de sus excompañeros de La Casa de los Famosos en las redes sociales. Explica, al parecer de forma irónica, que él no sabía que eso afectaba tanto a la gente.

Y que a pesar de que los adora, los elimina de sus redes porque se le “satura el celular con tantas personas y yo necesito cierta información, entonces les molestó mucho que yo dijera que no son mis amigos, o sea, hablar de una amistad implica algo mucho más grande que convivir en un reality, y todos se me vinieron encima”, destacó.