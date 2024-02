Thalí pide a seguidores que la regresen a ‘La Casa de los Famosos’ y usuarios la rechazan

La salida de Thalí García de ‘La Casa de los Famosos’ ha sido tema de conversación durante los últimos días en redes sociales, pues nadie se esperaba que la famosa decidiera escaparse de la casa de esa manera.

Sin embargo, un poco después García afirmó que al ver que todo se encontraba en orden con respecto a su familia, quería regresar nuevamente, algo que le fue negado, ya que ella incumplió con las reglas del Reality show.

A pesar de su salida, Thalí sigue siendo considerada como una de las favoritas del público, quienes le han demostrado su apoyo salvándola en diversas ocasiones, pues, desde el inicio ha sido nominada una y otra vez.

Thalí pide volver a ‘La Casa de los Famosos’

A través de redes sociales, Thalí ha captado la atencion de los internautas, luego de solicitar poder regresar a ‘La Casa de los Famosos’, ya que esto habría sido rechazado por la producción, debido a la manera en que esta decidió salir al mundo exterior.

Thalí Garcia abandona La Casa de los Famosos #LCDLF4 pic.twitter.com/dGW8WdICZN — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 15, 2024

No obstante, la famosa no pretende regresar de la manera en que todos creen, simplemente quieren entrar una vez más para poder saludar a Lupillo y a sus otros compañeros y así despedirse de una manera más formal.

“No sé si tiene algún sentido o no realmente, no lo sé, pero creo que un mensaje fuerte para Telemundo sepa que queremos a Thalí de regreso a ‘La Casa los Famosos’. Así por formato eso no puede pasar, esa es la manera la que ustedes me van a mantener viva dentro de esa competencia, esa es la manera en la que ustedes me pueden sumar y ayudar, creo que son ustedes los que me salvaron también en este momento para no estar en un problema”, indica el audio que al parecer la famosa envió a su grupo de apoyo de Telegram.

Al escuchar este audio, muchos de los internautas opinaron al respecto y, mientras algunos argumentaron que Christian pudo entrar un momento para despedirse de Aleska a pesar de haber sido el primer eliminado, no ven imposible que ella pueda entrar para hablar con sus compañeros, pero otros, por su parte indica que ven muy mal el hecho de qué ella pueda regresar, incicando lo siguiente:

“No apoyo a Thalí, que se largue a ching*r a su madr*, pero ti tampoco, así que se van los dos”.

“¿Ella piensa que por ser esposa de Felipe (productor de Telemundo) puede ir por encima de las normas y el contrato legal que ella misma aceptó y firmó? Si Telemundo hace eso, nosotros el público en EU dejamos de ver #LCDLF4″.

“Yo opino que también hay que unirnos para que te vayas de redes sociales, es una blasfemia tenerte en social media”.

“Eso no va a pasar, ya tuvo contacto con el exterior y ya tiene el panorama más amplio de como esta el juego”.