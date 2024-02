Acusan a Thalí y a su esposo de utilizar a sus hijos para “sensibilizar” y hacer q regrese a LCDLF

Desde el momento en Thalí García salió de ‘La Casa de los Famosos’ por su propia voluntad, había podido tener un encuentro cercano con sus hijos, razón por la cual a través de su redes sociales pudo compartir lo emocionada que estaba por poder reencontrarse con ellos, algo que hizo que muchos se emocionaran junto a ella mientras que otros la criticaron por haber utilizado a los niños para su propio beneficio.

Y es que, a pesar del emotivo un momento, muchos afirman que la famosa sólo utilizó los pequeños para sensibilizar a la audiencia y así poder regresar a la casa.

El video en el que se reencuentran Thalí y sus hijos

En redes sociales ha recorrido un corto video en donde la actriz mexicana aparece abrazando a sus pequeños, pero lo más emotivo de todo fue cuando ellos mismos le pidieron explotar un globo, dejándola sorprendida al ver que dentro del mismo se encontraba una pequeña cantidad de dinero, a lo que esta le cuestiona si esos son sus ahorros y ellos afirman que sí, haciendo de esta manera alusión a que sería el mismo premio que recibiría en ‘La Casa de los Famosos’ de haber ganado la competencia.

No obstante, el video ha sido duramente criticado por los usuarios, ya que afirman Thalí y su esposo hicieron todo este “show” para que la actriz siga siendo mencionada en redes sociales y para que el público apoye su regreso a la casa.

“Que fuerte, ¡hasta donde va a llegar la actuacion y la manipulacion de esta mujer!, ahora usando a sus hijos para lavar su imagen y seguir haciendose la victima, la madrecita coraje, la niña está guionada, a esa edad no se dicen esas cosas. Ridicula no, lo siguiente, esta mujer esta loca”.

“Me da sentimiento que una persona frívola y calculadora llegue a utilizar a sus hijos para crear empatía, así son todos los famosos”.

“Si sus hijos ven el programa, el problema no es de los habitantes, el problema es de Papá y Mamá. Ella es adulta y si no quería afectar a su familia, no hubiera entrado. Todo se ve falso”.

“Y la siguen victimizando. Thalí no fue víctima de bullying, es una adulta que también hizo cosas”.