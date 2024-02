Critican a Romina Marcos por revelar las dificultades que tiene ser hija de Niurka

Para nadie es un secreto, que Niurka Marcos ha sido una de las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo mexicano y, como era de esperarse, sus hijos también se han visto involucrados, este es el caso de Romina Marcos y de Emilio Osorio quienes han decidido tener una vida cerca de cámaras participando en diversas producciones y actividades relacionadas con la música, telenovelos y Reality shows, para de esta manera tomar más popularidad.

Le puede interesar: Sueldo de Romina Marcos en MasterChef comparado con el de Emilio Osorio en La Casa de los Famosos

Emilio por su parte logró ser finalista de ‘La Casa de los Famosos México’, siendo integrante del Team Infierno, mientras que Romina incursionó en este mundo con MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Romina Marcos sobre su madre?

En una reciente entrevista, Romina Marcos pudo explicar un poco de lo que es ser hija de Niurka Marcos, una de las personas más famosas de México. La cantante indicó que en ocasiones no comprende todo lo que ha vivido.

“Solo los que somos hijos de famosos entendemos lo que es ser hijos de famosos. Para empezar, la pregunta que más me han hecho en la vida es: ‘¿Qué se siente ser hija de Niurka?’”, señaló

Asimismo, también afirmó que desde pequeña siempre ha estado rodeada de cámaras y que con tan sólo 10 años de edad ya había salido en una revista con su primer chisme.

“A veces sí pasan cosas que me hacen decir ‘wey, esta es mi vida’, A veces sí me pongo a pensar que toda mi vida he estado rodeada de cámaras y prensa. Han sabido todo de mí y a los 13 años salí en una revista porque dijeron que fumaba y se hizo chisme”, explicó.

Estas declaraciones dieron de qué hablar, como era de esperarse, pues los internautas se lanzaron en contra de la cantante y empezaron a criticarla, siendo un poco irónicos en sus comentarios:

“Dice que rodeado de cámaras y ni idea que Niurka tenía una hija”.

“¿Alguien puede pensar en el sufrimiento de los nepos babys?”.

“Si, es difícil, pero es más difícil ser hijo de papás sin lana jajaja”.

“Sí, París Hilton y Nicole Richie también pasaron por estas crisis”.