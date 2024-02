Patti Smith hará dos paradas distintas en México: performance, exposición y viaje inmersivo

Patti Smith, de 77 años, es una leyenda viva de la música, aunque ya no gusta mucho de viajar, decidió emprender una aventura por Latinoamérica con Correspondences Soundwalk Colletive with Patti Smith.

La llamada madrina del punk y rock que forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll tendrá diferentes actividades en sus presentaciones en Ciudad de México y Guadalajara.

“En lo poco que la conozco, ella sabe que viene aquí (México). Ella no quiere viajar mucho porque se cansa, pero su presencia todo mundo la quiere”, señaló Santiago Gardeazábil, curador de Correspondences.

Una sola Patti Smith se presentará en dos eventos distintos en México. (Foto: Cortesía / Gabriela Acosta.)

La cantante, escritora y artista visual recorre Latinoamérica con la exposición y performance, pero en México dará distintas miradas.

“Queríamos la bendición para este nuevo camino (Feria Internacional de la Música) y del evento particularmente. También, lo pensamos como un regalo para la ciudad (Guadalajara) para está nueva visión, algo que es un riesgo y una aventura, pero será un momento que trascenderá. De entrada la gran diferencia entre lo que será Ciudad de México y Guadalajara, es que en esta ultima ciudad serán tres momentos especiales; mientras que en la capital solo será el performance. Aquí vamos a tener el recorrido, la conferencia y la exposición algo que no sucederá en la Ciudad de México. Además, vamos a tener el proyecto completo en Guadalajara”, adelantó Sergio Arbelaez, director de la Feria Internacional de la Música (FIM).

Soundwalk Colletive with Patti Smith inició el camino en Colombia, vine a México para luego seguir por Chile, Argentina y Perú hasta el 2025.

“A Patti se le iluminaron los ojos cuando le dijimos Latinoamérica. Hay una línea transversal que son lo ocho poemas que se hacen, cada interpretación del poema es diferente. La cantante suele optar por lugares muy pequeños, por eso pensé que diría que no al Conjunto Santander, pero Patti vio las fotos y dijo: ¡Voy!”, agregó Santiago Gardeazábil.

El curador de la exposición señaló que Patti Smith es como una chamana que hace conjuros durante el performance, pero también aclaró que para los que espera que cante Because the Night, no será así.

Una recopilación de imágenes sonoras, fotografías, momentos, información y silencios, que en conjunto son una reminiscencia de los efectos de la humanidad en la actualidad, es la médula de la exposición artística Correspondences, creado por SoundWalk Collective y la cantante Patti Smith.

Se podrán admirar piezas, que acompañarán al visitante a un viaje audiovisual inmersivo; se trata de un viaje especial al cine y un homenaje a la poesía viva, con una profunda referencia a acontecimientos extraordinarios que han ocurrido en varias latitudes del mundo.

SoundWalk Collective es una plataforma de artes sonoras contemporáneas fundada por el artista Stephan Crasneanscki y la productora Simone Merlí. También está el percusionista mexicano Diego Espina Cruz y Leonardo Heiblum, además con imágenes del director portugués Pedro Maia.

Patti Smith en México