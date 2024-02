Raquel Bigorra rompe el silencio sobre estado de salud de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno atraviesa por un momento complicado a nivel personal, ya que de acuerdo con Pati Chapoy, su compañero lleva en terapia intensiva cinco días, además de revelar que se encuentra intubado tras presentar problemas para respirar.

El presentador de televisión lleva varios días ingresado en el hospital luego de contraer una bacteria en los pulmones, es por ello diversas personalidades han compartido mensajes de apoyo, entre los que se encuentran Raquel Bigorra, quien fue una de sus grandes amigas.

Daniel Bisogno (Ventaneando)

Raquel Bigorra reacciona al delicado estado de Daniel Bisogno

Pese a que la actriz y el presentador terminaron su relación amistosa desde hace años por conflictos personales, Bigorra aprovechó un encuentro con los medios para hablar del estado actual de Bisogno, además de enviar sus buenos deseos para que logre estabilizarse.

“Ya le perdí la pista. Me entero más por ustedes que por otra cosa. Le deseo que ojalá que su salud mejore y que salga adelante, porque tiene una familia, una hija chiquita. Cuando oigo, siempre le digo a mi esposo: ojalá salga adelante. Pero no tengo información de su estado de salud, porque no tengo contacto”, comentó la celebridad cubana.

La exconcursante de La Casa de los Famosos México aseguró que no tiene comunicación con personas cercanas al conductor, por lo cual desconoce los detalles sobre su estado actual, no obstante, declaró que por los momentos que compartieron le desea lo mejor.

“No estoy al pendiente. No es que tenga contacto con gente allegada a él, ni mucho menos. No es un tema ni un nombre que mencionamos al rededor de nosotros, pero por ese cariño que existió en su momento le deseo que le vaya bien y que salga adelante”, señaló.

¿Qué padecimiento tiene a Daniel Bisogno en el hospital?

De acuerdo con los conductores del programa de TV Azteca, su compañero fue diagnosticado con una infección pulmonar, lo cual ha debilitado su salud, es por ello que los médicos tomaron la decisión de intubarlo.

Daniel Bisogno (Foto: Cortesía.)

Por otro lado, las alteraciones en el estado de salud del famoso conductor también derivaron por un cuadro hepático, ya que algunas várices esofágicas se reventaron y provocaron sangrados, dejando como resultado que sus defensas bajaran.