“Salí desecha”, Flor Amargo recuerda participación en ‘La Voz México’

Flor Amargo, quien es una artista mexicana que ha destacado arriba del escenario por su excéntrica personalidad, habló durante una entrevista sobre un momento que marcó su carrera, el cual tendría que ver con su ingreso al programa de ‘La Voz México’, en donde fue parte del equipo de Alejandro Sanz.

En 2017 la creadora de contenido en redes sociales fue seleccionado para entrar al famosa programa de Televisa, que tiene como objetivo potenciar la carrera de los concursantes; sin embargo, todo parece indicar que no fue una de las mejores experiencias para Flor Amargo.

Flor Amargo Instagram: @floramargoo

Flor Amargo recuerda su participación en ‘La Voz México’

La artista fue seleccionada por Alejandro Sanz, mismo que logró reunir a personalidades con diversos tipos de voces; pese a que significó un momento importante en la vida de Flor Amargo, señaló la experiencia estuvo llena de críticas y rivalidad por parte de sus compañeros.

“Al principio fue traumático, lo confieso. Imagínate que es el sueño de tu vida y depende de una decisión de una competencia. Se vuelve sumamente estrenaste competir. O sea, es algo enfermo. Entonces, además de competir y de este estrés, recibir una crítica, algo tan sagrado, profundo y sensible como lo es tu ser, tu personalidad, es durísimo”, comentó.

Flor Amargo siempre ha destacado por su personalidad y actitudes, es por ello que Alejandro Sanz la habría señalado en más de una ocasión, lo cual generó una serie de inseguridades por el poder y relevancia que tiene el cantante español dentro de la industria musical.

“Además, me lo dijo un grande como Alejandro Sanz. No era como que me lo dijera mi vecina, cuando te lo dice alguien así, yo me acuerdo de que salí de La Voz desecha”, agregó.